Тайный грех молодости заставил Ксению Бородину публично покаяться перед народом

Телеведущая Ксения Бородина откровенно призналась, что сегодня оценивает решения прошлых лет совсем иначе.



Общаясь с многомиллионной аудиторией в личном блоге, 41-летняя знаменитость устроила традиционную рубрику вопросов и ответов. Подписчики интересовались уходом за собой, стилем и секретами красоты, однако один из вопросов выделился на общем фоне. Подписчица спросила у теледивы, не тяготят ли ее перманентные рисунки на теле, сделанные в разные годы жизни.

Ответ экс-ведущей "Дома-2" оказался предельно прямым и не оставил места для разночтений. Знаменитость дала понять, что с возрастом полностью пересмотрела свои взгляды на нательную живопись и теперь отдает предпочтение естественности.

"Жалею о каждой сделанной тату. Нет ничего лучше чистого тела", — написала телеведущая, подчеркнув свое разочарование в подобных экспериментах.

К слову, критический взгляд Бородиной на искусственные изменения внешности формировался постепенно. Звезда ранее не раз затрагивала тему внутренних причин, которые побуждают людей кардинально менять свой образ, наносить масштабные тату или обращаться к пластическим хирургам. Еще осенью 2023 года Ксения делилась своим мнением: по ее словам, чрезмерное желание переделывать собственное тело часто связано с психологическими трудностями.

Телеведущая пояснила, что нейтрально относится к умеренным эстетическим процедурам, если речь идет об исправлении явных недостатков. Однако бесконечные визиты в клиники красоты и непрекращающиеся модификации она считает тревожным сигналом. По мнению блогерши, когда стремление к недостижимому идеалу переходит границы разумного, это указывает на глубокую внутреннюю неуверенность. И увлечение крупными татуировками нередко имеет схожие корни.

"Люди идут и полностью забивают свое тело — это непринятие чего-то. То же самое с операциями", — отмечала знаменитость в блоге, посоветовав подписчикам бережнее относиться к природным данным и не следовать сиюминутным трендам.