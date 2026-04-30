"Докажешь, что ты мужчина!": Омаров публично пристыдил сбежавшего мужа Бородиной

Настоящая мужская драма разыгралась за кулисами телепроекта: пока нынешний кавалер Ксении Бородиной спасался бегством от неудобной встречи, ее бывший муж Курбан Омаров решил публично проучить оппонента.



Светская Москва замерла в ожидании грандиозной конфронтации, но вместо эпической битвы двух альфа-самцов зрители получили позорный побег. Николай Сердюков, который сейчас занимает место в сердце Ксении Бородиной, не выдержал психологического накала на съемках нового проекта "Мастер игры". Узнав, что на площадке ему предстоит столкнуться лицом к лицу с бывшим мужем своей возлюбленной, Курбаном Омаровым, Николай предпочел ретироваться, оставив после себя лишь шлейф недоумения и сплетен, сообщает Клео.ру.

Курбан Омаров, который в этой ситуации выглядит как человек, полностью контролирующий правила игры, не стал отмалчиваться. Бизнесмен, давно привыкший к прицелам телекамер и интригам шоу-бизнеса, решил протянуть "руку помощи" своему преемнику, правда, сделал это в своей фирменной ироничной манере, которая больше напоминает вызов на дуэль.

В беседе со "СтарХит" Омаров обратился к Сердюкову напрямую, призвав того отбросить страхи и вернуться в игру, чтобы не выглядеть в глазах публики слабым звеном. Курбан предложил Николаю не просто вернуться, а создать неожиданный союз, который перевернет все ожидания зрителей.

"Коль, привет! Я знаю, что ты здесь. Давай мозги не делай, вместе зайдем в шоу. Все ждут, что у нас будет конфронтация, а мы с тобой вдвоем будем играть в свою игру. Все круто, и ты докажешь, что ты мужчина! Делай, как ты считаешь нужным, так будет правильно с твоей стороны. А я тебе помогу", — заверил Курбан Омаров, буквально загнав Сердюкова в угол этим публичным призывом.

Теперь мяч на стороне Николая. После таких слов от бывшего мужа Бородиной любое дальнейшее молчание или отказ от съемок будут выглядеть как признание собственного поражения. Омаров виртуозно разыграл карту "старшего товарища", предложив помощь там, где все ждали агрессии. Сможет ли Сердюков переступить через свою гордость и страх перед очной ставкой, или его побег станет финальной точкой в этой телевизионной истории — покажет ближайшее время.