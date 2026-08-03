Молодую жену Курбана Омарова закрутили на глазах у разъяренных клиентов

Громкое разоблачение в сфере красоты завершилось внезапным вмешательством силовиков и жестким публичным позором для известной семьи.



Семейная жизнь бизнесмена Курбана Омарова снова трещит по швам под грузом громких скандалов. На этот раз эпатажный экс-супруг Ксении Бородиной попал в сводки новостей не из-за очередной любовной интрижки, а из-за суровых проблем с законом у своей новой молодой жены Валерии.

По сообщениям источников, 2 августа молодую жену Курбана Омарова закрутили и задержали сотрудники полиции прямо на глазах у разъяренных клиентов. На слитых видеозаписях видно, как растерянный бизнесмен буквально грудью закрывает свою возлюбленную от нападающих на нее журналистов и разъяренных женщин, пытаясь увести блондинку от расправы.

Причиной бурное разбирательства стали дикие подозрения. Как выяснилось, Валерия активно оказывала косметологические услуги и проводила сложные процедуры. Вот только при требовании клиенток показать документы, подтверждающие медицинскую квалификацию, девушка категорически отказалась демонстрировать диплом врача. Более того, обманутые посетительницы утверждают, что в своей работе супруга Омарова использовала дешевые поддельные аппараты, выдавая их за оригинальное дорогостоящее оборудование.

Пока правоохранители выясняют детали возможного мошенничества и проверяют салон на наличие фальшивок, в светских кулуарах открыто заговорили о карме. Ранее скандальный развод Курбана с Ксенией Бородиной гремел на весь интернет. Телеведущая неоднократно обвиняла экс-супруга в систематических изменах. Позже под давлением фактов Омаров сам признался, что действительно полюбил другую женщину, еще будучи в официальном браке с Бородиной.