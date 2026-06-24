Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа

Звезда отечественного телевидения, уставшая от бесконечных сплетен и грязных слухов за спиной, наконец-то сорвалась и выдала всю подноготную своего нового супруга.



Ксения Бородина светится от счастья в новом браке с Николаем Сердюковым, но идиллия в социальных сетях безжалостно разбивается о суровую реальность общественного мнения. Подписчики буквально атакуют телеведущую бестактными вопросами о ее новом избраннике. Один, казалось бы, невинный вопрос от фанатки о том, в какой именно момент звезда поняла, что это "ее человек", спровоцировал настоящую бурю эмоций и заставил Ксению вывалить наружу все наболевшее.

Теледива честно призналась, что не может вспомнить какую-то конкретную секунду или день. Для нее главным мерилом стали внутренние ощущения полного покоя и всепоглощающей любви. Бородина, пережившая два тяжелых и скандальных развода, откровенно заявила, что столько заботы и душевного тепла в ее жизни не было еще никогда. По ее словам, Николай совершенно не пытается строить из себя брутального мачо, он просто окружает ее вниманием и делает по-настоящему счастливой женщиной.

Однако романтическая сказка омрачается ядом, который ежедневно выливают в сеть хейтеры. Злопыхатели уже успели навесить на Сердюкова обидный ярлык "альфонса", который якобы удобно пристроился рядом с богатой и знаменитой женщиной. Это обвинение ударило Бородину в самое больное место. Звезда буквально взорвалась от праведного гнева, заявив, что комментаторы совершенно не знают ее мужчину, но при этом смеют распускать грязные слухи.

Чтобы навсегда заткнуть рты завистникам, Ксения решилась на отчаянный шаг и раскрыла весьма интимные подробности из прошлого своего возлюбленного. Она напомнила публике о его предыдущем браке. По словам Бородиной, при разводе Николай повел себя как настоящий мужчина — без грязи, без публичных выяснений отношений и дележки имущества. Он оставил квартиру своему ребенку, собрал единственный чемодан, сел в машину и уехал в никуда. Телеведущая особо подчеркнула, что ее избранник — не бездельник. Он честно работал в банке и зарабатывал деньги наравне со своей бывшей женой. Начинать жизнь с чистого листа невероятно тяжело, но он справился с этим испытанием достойно.

Бородина не стала лукавить и скрывать очевидный факт: ее доходы действительно несоизмеримо выше. Но для влюбленной звезды это не имеет абсолютно никакого значения. Ксения с гордостью заявила, что с самого первого дня их отношений Николай щедро тратит свои средства на нее и на детей, не проявляя ни капли жадности. Тот факт, что жена зарабатывает больше, Сердюкова не ломает, а, наоборот, служит мощнейшим стимулом двигаться вперед и развиваться.

В финале своей пламенной исповеди телеведущая не сдержалась и жестко прошлась по критикам. Она назвала авторов сплетен больными и глубоко неудовлетворенными собственной жизнью людьми. Ксения с пеной у рта бросилась на защиту мужа и заверила, что "вонючие выдумки" и ядовитые слова хейтеров ее больше не трогают. Она видит реальную картину своей прекрасной жизни, плюет через левое плечо, чтобы не сглазить обретенное счастье, и просит у небес только одного — позволить ей и дальше жить в этой потрясающей любви.