Кокетство: в жалобе Подкаминской на материнство нашли двойное дно

Елена Подкаминская рассказала, как воспитывает троих детей. Свое мнение по поводу того, как она совмещает карьеру и семью, высказал священник и психолог Денис Батарчук.

На днях вышел новый выпуск программы "Вечерний Ургант", гостьей которого стала актриса Елена Подкаминская. Артистка, как и всегда, во время интервью много шутила и улыбалась. Также она рассказала телеведущему Ивану Урганту, что ей сложно дается воспитание троих детей.

На наследников уходит много времени, так как внимание нужно выделить каждому из них. А у звезды еще и каждый день проходят съеми в сериалах и фильмах.

"Конечно, хотелось бы, чтобы соблюдалась какая-то золотая середина. Правда, не всегда это возможно. Если человек выбирает профессию такую, то, понятно, что он будет занят. Это свободный выбор человека. Хорошо, что пока есть работа. Актер целиком зависит от продюсеров, режиссеров, от спросов, от рынка", – дал свой комментарий Денис Батарчук.

Эксперт также отметил, что у мамы троих детей сложная профессия и ей часто приходится быть не дома, а на площадках. Если знаменитость уже многие годы продолжает процветать в этом деле, значит, ее все устраивает.

"Это вынужденные меры. Если кормить детей приходится, то выбирать не из чего. Если бы она бросала детей одних или с посторонними людьми, это была бы одна история, а если мать и отец участвуют в воспитании, я не понимаю, в чем проблема", – поделился мнением священник.

Бакалавр богословия удивился, что героиня "Кухни" и "ИП Пирогова" вообще затрагивает такие темы, ведь ей помогает муж и, возможно, няни и бабушки с дедушками.

"Она жаловалась? Я думаю, это кокетство, а не жалоба", – заключил психолог.

