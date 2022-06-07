"Расставаться грустно": многодетная Подкаминская переживает сложный период

43-летняя Елена Подкаминская – востребованная актриса и мама троих детей.

У звезды были разнообразные кинопроекты, но в последние годы особенно много времени и сил артистка посвятила сериалу "ИП Пирогова". Елена Подкаминская сыграла в нем главную героиню – кондитера Веру. 7 июня на экраны выходит четвертый и финальный сезон сериала, что вызывает у звезды сложные чувства.

За четыре сезона Елена очень привыкла к своей героине и даже полюбила ее, несмотря на различия в темпераментах. Как пишет телеканал "360", расставаться с ней актрисе теперь грустно, но ничего не поделаешь – искусственно продлевать сериал тоже не стоит.

"Веру свою я люблю и расставаться с ней немного грустно," – призналась звезда.

Еще тяжелее Подкаминская переживает период прощания со съемочной группой. В беседе с Teleprogramma.pro знаменитость рассказала, что на площадке сложился "потрясающий ансамбль". В последний съемочный день Елена Подкаминская вместе с коллегой по сериалу Ксенией Тепловой даже плакала навзрыд из-за предстоящей разлуки.

За время работы над сериалом много важных событий произошло и в реальной жизни Подкаминской – именно поэтому проект имеет для нее особое значение. На пробы Елена пришла, еще будучи беременной вторым ребенком. Съемочная группа терпеливо дождалась родов, и уже в первом сезоне актрисе пришлось сниматься буквально с новорожденной дочкой на руках. Спустя два с половиной года Елена родила еще и сына, став многодетной матерью.

За весь период съемок "ИП Пирогова" актрисе пришлось пережить и беременность, и токсикоз, и кормление грудью и отлучение от нее. Вполне понятно, почему Елена Подкаминская воспринимает этот проект как огромную часть своей жизни и грустит из-за расставания с ним.