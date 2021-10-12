Погрязшая в материнстве Подкаминская взмолилась о помощи: Как выжить?

Накануне актриса стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале и рассказала о том, как непросто ей дается материнство. У Елены Подкаминской две дочери десяти и четырех лет, а также сын, которому нет еще и двух – дети держат артистку в тонусе.
В беседе с Иваном Ургантом многодетная мать в шутливой манере призналась, что последние годы она почти не спала и на всех съемках была с младенцем на руках. Ее жизнь во многом напоминала день сурка.
Подкаминской всегда очень хотелось детей, к тому же, она человек импульсивный: захотела – родила. Теперь же актрисе приходится расхлебывать плоды своей импульсивности.
"Теперь думаю: как выжить?" – с юмором взмолилась о помощи актриса.
Все тяготы родительства Елене помогает пережить любовь к детям. Наследники доставляют ей большую радость. Много помогает матери и старшая дочь Полина – в свои десять лет девочка уже все понимает и является настоящей материнской гордостью.
Стоит отметить, что, несмотря на статус многодетной матери, Елена Подкаминская выглядит безупречно. Поддерживать себя в форме женщине помогает постоянное движение и занятия йогой. Также актриса продолжает активно участвовать в новых проектах. Только недавно на телеканале СТС вышел сериал с Подкаминской в главной роли под названием "Жена олигарха".
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Елена Подкаминская получила обидное прозвище из-за семейной черты.
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