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Сериалы
Нелепый флирт Виторгана и Подкаминской в тизере нового сериала "Ева, рожай!"

Нелепый флирт Виторгана и Подкаминской в тизере нового сериала "Ева, рожай!"

Лента с популярными актерами скоро увидит свет.
прочитано 209 раз

В Сети появился тизер сериала "Ева, рожай!". Главные роли в картине исполняют Елена Подкаминская и Максим Виторган. В опубликованном ролике можно увидеть нелепый флирт героев артситов.

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Елена Ильинична Подкаминская

Елена Ильинична Подкаминская актриса

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

В центре сюжета картины – преподаватель танцев Ева. Героиня обожает свою работу, она самостоятельна и независима, не обременена семьей и детьми. Свободный статус Евы позволяет руководству просить ее о сверхурочной работе – она постоянно вынуждена подменять коллег, отправившихся в декрет. Все меняется, когда героиня узнает, что ее бывший возлюбленный стал отцом. Новость шокирует Еву до глубины души, она решает изменить свою жизнь. Преподавательница танцев собирается завести ребенка во что бы то ни стало.

Актриса Елена Подкаминская описывает свою героиню как добрую и ироничную девушку с сильным характером, которой катастрофически не везет на любовном фронте. Артистка считает, что Еве встречаются не те мужчины. Елена понимает стремление своего персонажа найти достойного спутника жизни.

Съемки в сериале "Ева, рожай!" стали для Подкаминской непростым делом. Артистке пришлось за короткое время овладеть хореографией. В кадре Елена работала с профессиональными танцорами. "Понятно, что они подыгрывали мне, но соответствовать их мастерству для меня было делом принципа", – отметила актриса. Первый эпизод сериала"Ева, рожай!" покажут на фестивале "Пилот" 12 сентября.

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Фото: пресс-служба
Автор: 6 сентября 2021, 15:52
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