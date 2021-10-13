"Я влюбилась": воспылавшая чувствами Подкаминская сильно изменилась

В честь выхода сериала в лофте Bolshevik состоялось праздничное мероприятие. 42-летняя Елена Подкаминская появилась на тусовке в очень эффектном наряде, состоящем из синего корсета, кожаных брюк и стильной шляпы. Прическа актрисы сильно изменилась – неожиданно для многих женщина стала блондинкой.
Подкаминская рассказала, что она решилась на такие изменения ради своей героини – Альбины. Специально для жены олигарха создатели сериала придумали прическу, которая стала ее личным брендом. Сама Елена, судя по всему, ничего не имеет против, ведь ее героиня пробудила в ней самые лучшие чувства.
"Еще на этапе знакомства со сценарием я влюбилась в свою героиню – мою прекрасную Альбиночку," – заявила актриса.
На телеэкране Подкаминская воплотит роль женщины, которая в одночасье теряет все материальные блага. Муж-олигарх, которого играет Игорь Верник, бросает жену с детьми на произвол судьбы, и она вынуждена начать новую жизнь.
Прежде Елена Подкаминская уже сотрудничала с телеканалом СТС в сериале "Кухня". Актриса осталась довольна результатом и очень надеется, что и новый проект будет удачным – об этом сообщила "ЭГ".
Напомним, что Елена Подкаминская является молодой матерью. У актрисы трое детей, младшему из которых нет и двух лет. Недавно Елена Подкаминская рассказала, каково это – быть многодетной матерью и участвовать в съемках.
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