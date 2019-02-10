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ИП Пирогова – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 10 февраля 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Антон Маслов
  • Сценарист: Дмитрий Крепчук, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова
  • Продюсер: Виталий Шляппо, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Алексей Троцюк
  • Оператор: Федор Стручев
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, Супер
  • Актёры: Елена Ильинична Подкаминская, Александр Васильевич Панкратов-Черный, Данила Дунаев, Александр Константинов, Василиной Юсковец
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  • ИП Пирогова – 1 сезон ИП Пирогова – 1 сезон 7.2
    Рейтинг Дни.ру: 7.2
  • Рейтинг IMDb: 7.0

Трейлеры и видео

О сериале

Комедийный сериал "ИП Пирогова" 1 сезон – это начало интересной истории, связанной с главной героиней Верой. Телесериал имеет неплохие рейтинги и неплохую поддержку среди представительниц женского пола. Первая серия была выпущена в феврале 2019-го года. Неплохой подбор актеров и легкий сюжет оказались серьезными предпосылками к успешности и заинтересованности зрителя.

Сюжет телесериала "ИП Пирогова"

Девушка относится к категории классических домохозяек. Более 15-ти лет она прожила в 4-х стенах, воспитывая детей и занимаясь бытовыми делами. После того, как факт измен со стороны супруга подтверждается, Вера решается на ответственный шаг и прогоняет его из дома. Ей предстоит выбрать, как зарабатывать на жизнь и обеспечивать своих детей.

Лучший вариант в глаза Веры – это открытие бизнеса. Вся суть сериала основывается на том, как обычная домохозяйка врывается в бизнес-среду, с чем сталкивается и как преодолевает препятствия.

Сюжетная линия 1 сезона "ИП Пирогова"

Вся сюжетная линия закручивается вокруг Веры, которой приходится искать первые пути собственного дохода. Она решается на открытие собственного бизнеса. Увлечение кулинарией пригодилось – она быстро выбирает направления для дальнейшего развития. В один момент Вера превращается в серьезную личность, которой предстоит ознакомиться со всеми азами бизнеса и познать все тяготы начинающих предпринимателей.

В процессе освоения кулинарного искусства девушке предстоит разобраться с ситуацией на личном фронте. В 1 сезоне сериала зрителей ожидают и любовные истории, новые знакомства, забавные случаи с клиентами и многое другое.

Жизнь усложняют отношения с дочерью, поведение которой оставляет желать лучшее. В каждой последующей серии появляются новые факторы, которые мешают ей в том, чтобы достичь поставленной задачи.

Главная задачи Веры – разобраться во всем и как можно быстрее наладить личное дело, чтобы оно приносило прибыль.

Что происходит в других сезонах сериала "ИП Пирогова"?!

Уже в 2019-м году появилось продолжения комедийной картины. История начинающей предпринимательницы набирает активных оборотов. Ей удается выйти на стабильный уровень, но это не лишает ее неприятностей и проблем в рамках личной жизни.

Вера пытается разобраться в ситуации. Для этого ей предстоит наладить отношения с дочерью, разобраться в личной жизни и не потерять тот прогресс, который был достигнут в кондитерском предпринимательстве.

Съемочная группа и актеры телесериала о предпринимательнице

Съемочный процесс 1 сезона сериала происходил в городе Нижний Новгород. Сами актеры положительно высказывались об атмосфере в момент съемок. Над созданием картины работали лучшие операторы, а хорошо подготовленные сценарии сделали съемки простыми и приятными для всего актерского состава.

Свой комментарий о телесериале и своей героине высказалась актриса Елена Подкаминская.

"Образ нового персонажа заинтересовал меня полной противоположностью той роли, которую я играла в сериале "Кухня". Сам факт того, что Вера – счастливая девушка, которая сидит дома и занимается выпечкой, это подтверждает. Но все меняется в один момент и ей приходится полностью перевернуть свою жизнь", – отметила Елена.

Интересные факты об "ИП Пирогова"

В процессе съемок 1 сезона сериала было получено много интересной информации об актерах, которая известна далеко не всем:

  • Главная героиня, которая по сюжету мастер выпечки, в жизни не испытывает сильного влечения к готовке;
  • Режиссером телесериала стал создатель таких картин, как: "Фитнес", "Бесстыдники", "Отель Элеон";
  • В сюжет сериала входит много полезной информации, которая может пригодится реальным начинающим предпринимателям.

Где смотреть?

1 сезон "ИП Пирогова" доступен для просмотра на таких ресурсах, как:

В Сети есть уже и продолжение телесериала о предпринимательнице, вторая часть вышла еще в 2019-м году. Съемочная группа работает над продолжением. Выход третьей части планируется на 2020-й год.

Сериал "ИП Пирогова" 1 сезон – это начало сюжетной линии, которая успела затронуть зрителя и заинтересовать его. История становления домохозяйки в предпринимательстве – это актуальная тема, и наблюдать за этим не надоедает.

Смотреть сериал ИП Пирогова – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия10 февраля 2019Смотреть онлайн
2 серия17 февраля 2019Смотреть онлайн
3 серия19 февраля 2019Смотреть онлайн
4 серия19 февраля 2019Смотреть онлайн
5 серия20 февраля 2019Смотреть онлайн
6 серия24 февраля 2019Смотреть онлайн
7 серия25 февраля 2019Смотреть онлайн
8 серия27 февраля 2019Смотреть онлайн
9 серия3 марта 2019Смотреть онлайн
10 серия4 марта 2019Смотреть онлайн
11 серия5 марта 2019Смотреть онлайн
12 серия6 марта 2019Смотреть онлайн
13 серия10 марта 2019Смотреть онлайн
14 серия11 марта 2019Смотреть онлайн
15 серия12 марта 2019Смотреть онлайн
16 серия13 марта 2019Смотреть онлайн
17 серия17 марта 2019Смотреть онлайн
18 серия18 марта 2019Смотреть онлайн
19 серия19 марта 2019Смотреть онлайн
20 серия20 марта 2019Смотреть онлайн

В главных ролях

Елена Ильинична Подкаминская
Елена Ильинична Подкаминская Вера Михеева
Александр Васильевич Панкратов-Черный
Александр Васильевич Панкратов-Черный Виктор Павлович

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