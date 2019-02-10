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Сериалы
ИП Пирогова – 1 сезон

ИП Пирогова – 1 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Комедийный сериал "ИП Пирогова" 1 сезон – это начало интересной истории, связанной с главной героиней Верой. Телесериал имеет неплохие рейтинги и неплохую поддержку среди представительниц женского пола. Первая серия была выпущена в феврале 2019-го года. Неплохой подбор актеров и легкий сюжет оказались серьезными предпосылками к успешности и заинтересованности зрителя.

Сюжет телесериала "ИП Пирогова"

Девушка относится к категории классических домохозяек. Более 15-ти лет она прожила в 4-х стенах, воспитывая детей и занимаясь бытовыми делами. После того, как факт измен со стороны супруга подтверждается, Вера решается на ответственный шаг и прогоняет его из дома. Ей предстоит выбрать, как зарабатывать на жизнь и обеспечивать своих детей.

Лучший вариант в глаза Веры – это открытие бизнеса. Вся суть сериала основывается на том, как обычная домохозяйка врывается в бизнес-среду, с чем сталкивается и как преодолевает препятствия.

Сюжетная линия 1 сезона "ИП Пирогова"

Вся сюжетная линия закручивается вокруг Веры, которой приходится искать первые пути собственного дохода. Она решается на открытие собственного бизнеса. Увлечение кулинарией пригодилось – она быстро выбирает направления для дальнейшего развития. В один момент Вера превращается в серьезную личность, которой предстоит ознакомиться со всеми азами бизнеса и познать все тяготы начинающих предпринимателей.

В процессе освоения кулинарного искусства девушке предстоит разобраться с ситуацией на личном фронте. В 1 сезоне сериала зрителей ожидают и любовные истории, новые знакомства, забавные случаи с клиентами и многое другое.

Жизнь усложняют отношения с дочерью, поведение которой оставляет желать лучшее. В каждой последующей серии появляются новые факторы, которые мешают ей в том, чтобы достичь поставленной задачи.

Главная задачи Веры – разобраться во всем и как можно быстрее наладить личное дело, чтобы оно приносило прибыль.

Что происходит в других сезонах сериала "ИП Пирогова"?!

Уже в 2019-м году появилось продолжения комедийной картины. История начинающей предпринимательницы набирает активных оборотов. Ей удается выйти на стабильный уровень, но это не лишает ее неприятностей и проблем в рамках личной жизни.

Вера пытается разобраться в ситуации. Для этого ей предстоит наладить отношения с дочерью, разобраться в личной жизни и не потерять тот прогресс, который был достигнут в кондитерском предпринимательстве.

Съемочная группа и актеры телесериала о предпринимательнице

Съемочный процесс 1 сезона сериала происходил в городе Нижний Новгород. Сами актеры положительно высказывались об атмосфере в момент съемок. Над созданием картины работали лучшие операторы, а хорошо подготовленные сценарии сделали съемки простыми и приятными для всего актерского состава.

Свой комментарий о телесериале и своей героине высказалась актриса Елена Подкаминская.

"Образ нового персонажа заинтересовал меня полной противоположностью той роли, которую я играла в сериале "Кухня". Сам факт того, что Вера – счастливая девушка, которая сидит дома и занимается выпечкой, это подтверждает. Но все меняется в один момент и ей приходится полностью перевернуть свою жизнь", – отметила Елена.

Интересные факты об "ИП Пирогова"

В процессе съемок 1 сезона сериала было получено много интересной информации об актерах, которая известна далеко не всем:

  • Главная героиня, которая по сюжету мастер выпечки, в жизни не испытывает сильного влечения к готовке;
  • Режиссером телесериала стал создатель таких картин, как: "Фитнес", "Бесстыдники", "Отель Элеон";
  • В сюжет сериала входит много полезной информации, которая может пригодится реальным начинающим предпринимателям.

Где смотреть?

1 сезон "ИП Пирогова" доступен для просмотра на таких ресурсах, как: YouTube, СТС. В Сети есть уже и продолжение телесериала о предпринимательнице, вторая часть вышла еще в 2019-м году. Съемочная группа работает над продолжением. Выход третьей части планируется на 2020-й год.

Сериал "ИП Пирогова" 1 сезон – это начало сюжетной линии, которая успела затронуть зрителя и заинтересовать его. История становления домохозяйки в предпринимательстве – это актуальная тема, и наблюдать за этим не надоедает.

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Даша
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Увлекательный сюжет, безумно нравится главная героиня. Приятно посидеть и посмотреть вечерком, советую
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