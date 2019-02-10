Комедийный сериал "ИП Пирогова" 1 сезон – это начало интересной истории, связанной с главной героиней Верой. Телесериал имеет неплохие рейтинги и неплохую поддержку среди представительниц женского пола. Первая серия была выпущена в феврале 2019-го года. Неплохой подбор актеров и легкий сюжет оказались серьезными предпосылками к успешности и заинтересованности зрителя.
Девушка относится к категории классических домохозяек. Более 15-ти лет она прожила в 4-х стенах, воспитывая детей и занимаясь бытовыми делами. После того, как факт измен со стороны супруга подтверждается, Вера решается на ответственный шаг и прогоняет его из дома. Ей предстоит выбрать, как зарабатывать на жизнь и обеспечивать своих детей.
Лучший вариант в глаза Веры – это открытие бизнеса. Вся суть сериала основывается на том, как обычная домохозяйка врывается в бизнес-среду, с чем сталкивается и как преодолевает препятствия.
Вся сюжетная линия закручивается вокруг Веры, которой приходится искать первые пути собственного дохода. Она решается на открытие собственного бизнеса. Увлечение кулинарией пригодилось – она быстро выбирает направления для дальнейшего развития. В один момент Вера превращается в серьезную личность, которой предстоит ознакомиться со всеми азами бизнеса и познать все тяготы начинающих предпринимателей.
В процессе освоения кулинарного искусства девушке предстоит разобраться с ситуацией на личном фронте. В 1 сезоне сериала зрителей ожидают и любовные истории, новые знакомства, забавные случаи с клиентами и многое другое.
Жизнь усложняют отношения с дочерью, поведение которой оставляет желать лучшее. В каждой последующей серии появляются новые факторы, которые мешают ей в том, чтобы достичь поставленной задачи.
Главная задачи Веры – разобраться во всем и как можно быстрее наладить личное дело, чтобы оно приносило прибыль.
Уже в 2019-м году появилось продолжения комедийной картины. История начинающей предпринимательницы набирает активных оборотов. Ей удается выйти на стабильный уровень, но это не лишает ее неприятностей и проблем в рамках личной жизни.
Вера пытается разобраться в ситуации. Для этого ей предстоит наладить отношения с дочерью, разобраться в личной жизни и не потерять тот прогресс, который был достигнут в кондитерском предпринимательстве.
Съемочный процесс 1 сезона сериала происходил в городе Нижний Новгород. Сами актеры положительно высказывались об атмосфере в момент съемок. Над созданием картины работали лучшие операторы, а хорошо подготовленные сценарии сделали съемки простыми и приятными для всего актерского состава.
Свой комментарий о телесериале и своей героине высказалась актриса Елена Подкаминская.
"Образ нового персонажа заинтересовал меня полной противоположностью той роли, которую я играла в сериале "Кухня". Сам факт того, что Вера – счастливая девушка, которая сидит дома и занимается выпечкой, это подтверждает. Но все меняется в один момент и ей приходится полностью перевернуть свою жизнь", – отметила Елена.
В процессе съемок 1 сезона сериала было получено много интересной информации об актерах, которая известна далеко не всем:
1 сезон "ИП Пирогова" доступен для просмотра на таких ресурсах, как:
В Сети есть уже и продолжение телесериала о предпринимательнице, вторая часть вышла еще в 2019-м году. Съемочная группа работает над продолжением. Выход третьей части планируется на 2020-й год.
Сериал "ИП Пирогова" 1 сезон – это начало сюжетной линии, которая успела затронуть
зрителя и заинтересовать его. История
становления домохозяйки в предпринимательстве – это актуальная тема, и
наблюдать за этим не надоедает.
|Список серий
|1 серия
|10 февраля 2019
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|2 серия
|17 февраля 2019
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|3 серия
|19 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|4 серия
|19 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|5 серия
|20 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|6 серия
|24 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|7 серия
|25 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|8 серия
|27 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|9 серия
|3 марта 2019
|Смотреть онлайн
|10 серия
|4 марта 2019
|Смотреть онлайн
|11 серия
|5 марта 2019
|Смотреть онлайн
|12 серия
|6 марта 2019
|Смотреть онлайн
|13 серия
|10 марта 2019
|Смотреть онлайн
|14 серия
|11 марта 2019
|Смотреть онлайн
|15 серия
|12 марта 2019
|Смотреть онлайн
|16 серия
|13 марта 2019
|Смотреть онлайн
|17 серия
|17 марта 2019
|Смотреть онлайн
|18 серия
|18 марта 2019
|Смотреть онлайн
|19 серия
|19 марта 2019
|Смотреть онлайн
|20 серия
|20 марта 2019
|Смотреть онлайн