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Денис Александрович Шведов

Денис Александрович Шведов актер

  • Дата рождения: 24 ноября 1981
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 190
  • Вес: 94
  • Жена/Муж: Александра Розовская
  • Дети: дочь Мирослава, сын (имя не разглашается)
  • Сериалы: Бывшие – 1 сезон

Денис Шведов – звезда многих художественных фильмов. Очень часто включая телевизор, можно увидеть на экране сериал, в котором играет знаменитость. Каждая роль актера – это воплощение мужества, харизмы и обаяния. Именно поэтому поклонники знаменитости пытаются узнать хоть какие-нибудь новости о Шведове.

Денис Шведов: биография

Шведов играет на сцене Российского академического молодежного театра, участвовал в постановках «Эраст Фандорин», «Приключения Тома Сойера», «Идиот», «Мартин Иден». Снялся в большом количестве кинокартин – каждый фильм с его участием насыщен динамичными сценами.

Семья

Востребованный нынче актер родился в столичной семье. После нескольких лет совместной жизни отец ушел из семьи. Мать все дни пропадала на работе, чтобы прокормить двоих детей – Дениса и его младшую сестру. Даже в юности парень не задумывался об актерской стезе, и даже не думал, что когда-то про него будут писать новости.

Детство и юность

С 14 лет юноша профессионально занимался игрой в регби. Однако полученная травма заставила паренька забыть о спортивной карьере. В 18 лет Шведов оставил спорт.

Начало 2000-х – время поступления будущей знаменитости в Щепкинское театральное училище. Однако прежде юноша поступил в институт туризма, а вскоре оставил учебу в данном вузе. Решение поступить в театральный институт пришло к Шведову неожиданно, когда он с большим вниманием слушал рассказы приятеля. Именно закадычный друг посоветовал молодому человеку поступать в «Щепку». Парень сразу прошел прослушивание.

Денис Шведов: карьера

Помимо учебы, артист был занят во многих спектаклях на театральных подмостках. Парень также занимался озвучиванием персонажей компьютерных игр.

Первые фильмы

Первая киноработа Шведова – фильм «Слабости сильной женщины», где начинающему дарованию доверили эпизодическую роль. Далее последовало еще нескольких кинокартин. В 2013 году новый талант ждали приятные новости – приглашение в картину «Майор» - режиссерскую работу Юрия Быкова.

Переломные вехи

Роль в «Майоре» принесла Шведову не только внимание общественности, но и приз XI международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», проходившего в г. Владивосток. Далее последовали кинокартины, в которых артисту доставались весьма колоритные и интересные персонажи.

Сериал «Мажор» сделал артиста очень популярным среди молодежи и людей старшего поколения. Роль Королева Данилы отобразила будни и чувства простого полицейского. Далее последовали следующие сезоны «Мажора» и другие интересные проекты. Успешным проектом стал сериал «Бывшие», где артист играл главного персонажа.

Денис Шведов: личная жизнь

Знакомство с актрисой Александрой Розовской произошло на театральных подмостках. Саша – дочь известного режиссера и сценариста Марка Розовского.

Молодые люди долго работали вместе, пока между ними не промелькнули искры обоюдного интереса. В 2016 году поклонников актера ждали приятные новости – у пары родилась дочка.

Отношения

Сегодня знаменитость любит отдыхать на Бали вместе с семьей после тяжелых съемочных дней. У пары уже родился второй ребенок, однако Шведов и его жена не сообщают имя сына журналистам.

Денис Шведов: интересные факты

Для воплощения образа героя (фильм «Что и требовалось доказать») Денис отрастил волосы и сбросил вес.

Актер любит серфинг на берегу океана.

При учебе в театральном институте Денису пришлось читать те произведения, которые он игнорировал в подростковом возрасте.

Жена Дениса Александра играла в мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году и пережила теракт, организованный чеченскими боевиками. Во время нападения погибли брат и подруга Саши.

Денис Шведов: роли актера

Каждый фильм и сериал с участием Шведова становится настоящим событием. Артист много трудиться над каждым проектом и полностью выкладывается на съемочной площадке.

Фильмы

  • «Татьянин день» - 2008, роль врача Анатолия.
  • «Однажды будет любовь» - 2009, сыграл Антона.
  • «Авантюристы» - 2014, Денис Шведов играл банковского клерка Андрея.
  • «Беги» - 2016, капитан милиции Маркин Николай.
  • «Неуловимый Бангкок» - 2016, бизнесмен Полянский Сергей.
  • «Танцы насмерть» - 2016, Серый.
  • «Рэйк» - 2017, играет Сережу.
  • Фильм «Завод» - 2018, играет Алексея.

Сериалы

  • Сериал «Инкассаторы» - 2012, Хромов Сергей.
  • «Мажор» - 2013, опер Данила.
  • «Станица» - 3013, Киреев Геннадий.
  • «Метод» - 2015, Бойко Игорь.
  • «Налет» - 2017, Карпенко Паша.
  • «Бывшие» - 2017, психолог Илья.
  • Денис Шведов: актер сегодня

Звезда вернется на экраны в продолжении увлекательного популярного фильма «Бывшие». Последние новости об артисте – актер упорно трудиться в театре и на киносъемках. В производстве находится интересный сериал «Доктор Преображенский», в котором артист играет главную роль. Много времени Денис Шведов уделяет своей семье, маме и ее даче. 

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