"Считал минуты до момента, когда все закончится": Шведов из "Бывших" о проекте с Ходченковой и Хабенским

Актер рассказал о самом неудачном проекте в карьере. Денис Шведов все еще испытывает негативные эмоции.

Денис Шведов очень востребован у режиссеров. В его творческой копилке много популярных проектов, например, сериалы "Бывшие", "Метод", "Мажор", "Налет", фильмы "Майор", "Жить", "Звезда" и другие. Развитию карьеры артиста можно только позавидовать, между тем сам Шведов доволен не всеми своими работами.

В свежем интервью Денис признался, что фильм "Авантюристы" – большой профессиональный промах. Картина вышла в 2014 году, в ней снялись большие звезды – Константин Хабенский и Светлана Ходченкова. К сожалению, отличный актерский состав не спас ленту от провала.

Шведов испытывает испанский стыд, вспоминая об "Авантюристах". По словам Дениса, во время съемок все было прекрасно: группа работала слаженно, красивые локации, замечательные партнеры. Но, как заметил актер, картина появляется на монтажном столе. Когда фильм собрали, стало ясно, что в сценарии есть проблемы.

"Я считал просто минуты до момента, когда все это закончится", – признался Денис Шведов.

Не так давно звезда кино и сериалов снималась в проекте "Последний герой". Шведов не дошел до финала, но был на шоу довольно долго. Денис поехал на остров, чтобы проверить свои силы и отвлечься от ежедневной рутины.