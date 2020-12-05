Кровоподтеки и борода слетали звезду сериала "Доктор Преображенский" неузнаваемой

На днях на Первом канале завершился сериал "Доктор Преображенский". Картина получила хорошие рейтинги и завоевала любовь зрителей. Аудитория была очарована главным героем профессором Львом Преображенским в исполнении актера Дениса Шведова.
Скоро выйдет еще один сериал с участием артиста. Ретродетектив "Волк" покажут на платформе Premier, а после на телеканале НТВ. Денису Шведову вновь досталась главная роль.
В личном микроблоге актер опубликовал фото с площадки "Волка". Шведов запечатлен с кровоподтеками на лице и растрепанной бородой с проседью. Денис напоминает бездомного. Судя по всему, гематомы – это грим. Артиста сложно узнать в новом образе.
По словам актера, конец 2020 года получился очень насыщенным – параллельно выходят несколько проектов с его участием. "И многим кажется, что Денис Шведов уже "поет из каждого утюга". Да, я обнаглел", – смеется артист.
Происходящее знаменитость назвала простым стечением обстоятельств. Как заметил артист, сериал "Доктор Преображенский" прежде чем увидеть свет оставался на полке два года. Отметим, что продюсеры медицинской теленовеллы уже задумались о продолжении.
Ранее Денис Шведов сообщил о съемках третьего сезона сериала "Бывшие". По словам знаменитости, работа над новыми эпизодами практически завершена. Они выйдут на экраны в 2021 году.
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