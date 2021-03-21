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Получившая от ворот поворот от Тимати участница "Холостяка" беззастенчиво переключилась на звезду кино

Получившая от ворот поворот от Тимати участница "Холостяка" беззастенчиво переключилась на звезду кино

25-летняя уроженка Краснодара, радиоведущая Александра Маслакова, борется за внимание сразу двух знаменитых мужчин. На проекте "Холостяк" девушка пытается завладеть сердцем рэпера Тимати. На шоу "Последний герой" она положила глаз на звезду сериала "Бывшие" Дениса Шведова.

Продолжение: Тимати потратил бешеные деньги для участия в "Холостяке"
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Съемки программы "Холостяк" проходили в конце 2020 года и уже завершены, однако в эфир передача с рэпером Тимати вышла только сейчас. По сюжету проекта в это воскресенье Александра Маслакова и другие участницы шоу вновь схлестнутся в битве за сердце музыканта.

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 Денис Александрович Шведов

Денис Александрович Шведов актер

Отметим, что, отнявшись в "Холостяке", Маслакова подалась на "Последний герой". На данный момент девушка находится на острове в племени "Новичков" и уже пытается заарканить актера Дениса Шведова. В результате получилась накладка – лицо Александры можно увидеть одновременно на двух каналах – на ТНТ и ТВ-3.

Судя по всему, Маслакова в итоге невестой Тимати не стала. Вряд ли оказавшись в статусе зазнобы известного рэпера она бы стала оказывать внимание другому. Вероятно, получив от ворот поворот от музыканта, Александра беззастенчиво переключилась на актера.

Отметим, что Денис Шведов на интерес несостоявшейся возлюбленной Тимати не ответил. Актер сериала "Бывшие" счастливо женат, воспитывает детей.

Александра, в свою очередь, отметила, что не знала о семейном статусе Дениса. Более того, девушка никогда не видела экранных работ знаменитости.

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Тимати. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 17:31 Источник: Teleprogrammдa.pro ✓ Надежный источник
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