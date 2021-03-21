Получившая от ворот поворот от Тимати участница "Холостяка" беззастенчиво переключилась на звезду кино

Съемки программы "Холостяк" проходили в конце 2020 года и уже завершены, однако в эфир передача с рэпером Тимати вышла только сейчас. По сюжету проекта в это воскресенье Александра Маслакова и другие участницы шоу вновь схлестнутся в битве за сердце музыканта.
Отметим, что, отнявшись в "Холостяке", Маслакова подалась на "Последний герой". На данный момент девушка находится на острове в племени "Новичков" и уже пытается заарканить актера Дениса Шведова. В результате получилась накладка – лицо Александры можно увидеть одновременно на двух каналах – на ТНТ и ТВ-3.
Судя по всему, Маслакова в итоге невестой Тимати не стала. Вряд ли оказавшись в статусе зазнобы известного рэпера она бы стала оказывать внимание другому. Вероятно, получив от ворот поворот от музыканта, Александра беззастенчиво переключилась на актера.
Отметим, что Денис Шведов на интерес несостоявшейся возлюбленной Тимати не ответил. Актер сериала "Бывшие" счастливо женат, воспитывает детей.
Александра, в свою очередь, отметила, что не знала о семейном статусе Дениса. Более того, девушка никогда не видела экранных работ знаменитости.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Натусик - помойный бачок.
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
По какой методике вы наказываете своих детей.
Хочу стать дьяволом