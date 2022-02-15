"Изменяет так бессовестно?": брак Дениса Шведова с дочкой известного режиссера трещит по швам

Светские сплетники подозревают, что брак звезды сериалов "Мажор", "Бывшие" и "Метод" Дениса Шведова трещит по швам. Дескать, всему виной коварная разлучница – 34-летняя актриса Ольга Кавалай-Аксенова.
По слухам, 40-летний Денис давно снял обручальное кольцо и даже проигнорировал день рождения супруги Александры – дочери известного кинематографиста Марка Розовского. Жена, напомним, родила Шведову двоих малышей – Миру и Ивана.
Денис Шведов домыслы о проблемах в семье не комментирует. В прошлом, 2021 году, Денис долгое время был вдали от семьи – снимался в Занзибаре в шоу "Последний герой". Как утверждают в Сети, вернувшись с островов актер "Бывших" принялся изображать идиллию с женой, но надолго его не хватило.
Между тем пока еще супруга Дениса информацию о появлении соперницы отрицает. На вопросы в соцсетях об Аксеновой Розовская отвечает смеющимися эмодзи.
На прошлой неделе Дениса Шведова вновь заметили в компании Ольги Кавалай-Аксеновой. Артисты вместе пришли в кинотеатр. Фанаты звезды сериалов в шоке. Поклонники уверены, что в личной жизни знаменитости кипят настоящие страсти. "Неужели Денис изменяет жене так бессовестно?" – задаются вопросом пользователи Сети.