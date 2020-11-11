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Сериалы
Заявлено о судьбе третьего сезона сериала

Заявлено о судьбе третьего сезона сериала "Бывшие" на фоне тревожных новостей

Денис Шведов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер Денис Шведов высказался о судьбе телепроекта со своим участием. Съемки третьего сезона сериала "Бывшие" начались в разгар новой волны пандемии коронавируса.
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На этой недели в Москве заметили резкий рост заболеваемости COVID-19. Система здравоохранения столицы перегружена. Властям пришлось принять меры: студентов вузов и колледжей отправили на дистанционку, работу ресторанов, клубов и баров ограничили.

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 Денис Александрович Шведов

Денис Александрович Шведов актер

По словам актера Дениса Шведова, творческий коллектив сериала "Бывшие" продолжает снимать даже в это тревожное время. Вот уже месяц на площадке сериала кипит работа. Пока проекту ничего не угрожает.

"Все хорошо, коронавирус, к счастью, пока не помешал нашим планам", – успокоил поклонников телепроекта артист.

Ради третьего сезона "Бывших" Денис Шведов похудел на 17 килограммов. Это необходимо по сценарию. По словам актера, он поставил личный рекорд в похудении. Ранее ему удавалось сбросить максимум 13 килограммов.

Шведов уверил также, что для третей части теленовеллы написали отличный сценарий. В свежих эпизодах появятся новые персонажи.

Отметим, накануне вечером звезда сериала "Бывшие" пришла на премьеру фильма "Еще по одной". Режиссером ленты выступил известный режиссер Томас Винтенберг. Картина попала в программу 73-го Каннского кинофестиваля. К сожалению, из-за COVID-19 показ не состоялся.

Автор: 11 ноября 2020, 11:11 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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