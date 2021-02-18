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Сериалы
"Одни кости остались": звезда сериала "Бывшие" совсем усохла

"Одни кости остались": звезда сериала "Бывшие" совсем усохла

Денис Шведов. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Бывшие" сильно потеряла в весе. Участие в популярном шоу сказалось на внешнем виде Дениса Шведова.
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39-летний актер сообщил, что завершил съемки в проекте "Последний герой". Денис Шведов уже вернулся в Москву.

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 Денис Александрович Шведов

Денис Александрович Шведов актер

По словам артиста, участие в реалити-шоу стало для него настоящим цифровым детоксом. Некоторое время знаменитость существовала без смартфона и соцсетей. Шведов признался, что совсем не скучал по этим благам цивилизации. Звезда сериала "Бывшие" в шутку отметила, что разучилась набирать текст и публиковать фото.

"Последний герой" помог знаменитости обрести новые знакомства и сбросить вес. "Я усох и перезагрузился, и встретил новых друзей", – написал Шведов в личном "Инстаграм".

Отметим, по слухам на съемках "Последнего героя" Денис Шведов положил глаз на финалистку конкурса красоты Александру Маслову. Симпатию артиста заметили редакторы проекта. О том, как будут складываться отношения артиста и красавицы, покажут свежие выпуски шоу.

"Одни кости остались…(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Денис с возвращением, отъедайтесь скорее, ждем твоей победы", "Не узнать прям!", "Исхудал", "Реально "усох", – рассуждают поклонники звезды сериала "Бывшие".

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Автор: 18 февраля 2021, 10:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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