"Одни кости остались": звезда сериала "Бывшие" совсем усохла

39-летний актер сообщил, что завершил съемки в проекте "Последний герой". Денис Шведов уже вернулся в Москву.
По словам артиста, участие в реалити-шоу стало для него настоящим цифровым детоксом. Некоторое время знаменитость существовала без смартфона и соцсетей. Шведов признался, что совсем не скучал по этим благам цивилизации. Звезда сериала "Бывшие" в шутку отметила, что разучилась набирать текст и публиковать фото.
"Последний герой" помог знаменитости обрести новые знакомства и сбросить вес. "Я усох и перезагрузился, и встретил новых друзей", – написал Шведов в личном "Инстаграм".
Отметим, по слухам на съемках "Последнего героя" Денис Шведов положил глаз на финалистку конкурса красоты Александру Маслову. Симпатию артиста заметили редакторы проекта. О том, как будут складываться отношения артиста и красавицы, покажут свежие выпуски шоу.
"Одни кости остались…(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Денис с возвращением, отъедайтесь скорее, ждем твоей победы", "Не узнать прям!", "Исхудал", "Реально "усох", – рассуждают поклонники звезды сериала "Бывшие".
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