Чем закончился сериал "Доктор Преображенский"

В последней серии Лев Преображенский берется за уникальную операцию. Доктор сильно рискует – в его руках жизнь пациента и судьба клиники. В случае неудачи медик и его коллеги могут оказаться в тюрьме.
В ответственный момент помощник Преображенского ошибается. Главный герой нуждается в помощи Игоря Зорина. Последний приезжает на операцию, поддавшись на уговоры Марины. Объединив усилия, медики успешно справляются с поставленной задачей.
В КГБ довольны работой Льва и его команды. Прооперированный Мигель неузнаваем. Преображенского освобождают от работы в отделении. Герой собирает коллег в ресторане и объявляет о желании открыть первый в стране Институт красоты. Лев приглашает сослуживцев к совместной работе. Предложение о сотрудничестве получает и Левонян. Параллельно Преображенский планирует прооперироваться, чтобы окончательно не потерять зрение.
Зорин говорит Зосе о своих чувствах. Незадолго до признания Игоря девушка сообщает, что не планирует избавляться от шрама на лице. Зося считает, что по-настоящему любящий человек примет ее любой.
В финале перед Львом Преображенским появляется сотрудник КГБ Сергей Сергеевич. Беседа героев завершается шантажом. Чекист указывает доктору на Марину, которая уезжает в авто. Сотрудник спецслужб намекает, что их сотрудничество еще не завершено.
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