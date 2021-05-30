Денис Шведов шокировал подробностями "Последнего героя"

В интервью YouTube-каналу "Георгий за кадром" артист рассказал, что принял участие в шоу "Последний герой" не ради гонорара. Экстремальными испытаниями он хотел проверить себя. Однако Денис Шведов не рассчитывал, что в реальности препятствия и задания окажутся намного физически и эмоционально сложнее.
На вторую неделю пребывания на острове Денис осознал, куда он попал. Главная проблема заключалась даже не в отсутствии привычных удобств, а в коммуникации с людьми. Токсичная атмосфера влияла и на без того уставший физически организм.
"Одним из самых печальных открытий для меня было то, что люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что взрослые люди не могут взаимодействовать не токсично", – признался артист.
Также на Дениса Шведова давило осознание, что он никак не может покинуть остров. Несколько раз наступали эмоциональные пределы, доходившие до полной безысходности.
"Было очень плохо. В один из дней прям момент отчаяния наступил. Я какой-то свой предел уже знаю, когда мне бывает прям совсем не по себе, но я ведь не мог уехать с острова. Что я, поплыву? Ощущение безысходности", – рассказал актер.
Кроме того, Денис поделился, что у него никто не было рядом человека, который смог бы его защитить. На шоу "Последний герой", по словам Шведова, этим человеком стал он сам и вытаскивал себя из эмоционального дна.
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