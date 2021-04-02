Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Пятница
2 апреля
Лента новостей
10:54
"Нарезать хорошенько за все": звезда "Бывших" Шведов хочет встретить превратившего его жизнь в ад отца
10:52
Слова Венедиктова о переговорах Лукашенко с Тихановской оценили: Инструмент манипуляции и игры с Западом
10:50
Жители Сибири устроили стрельбу на свадьбе
10:33
"Жизнь – это бумеранг!": подруга тяжелобольного Зайцева обвинила его сына в клевете
10:23
"Так тебе и надо": изувеченная Стриженова взвыла после рокового падения в прямом эфире
10:22
"Я получаю гораздо меньше Пугачевой!": Цой рассказала про звездные заработки
09:48
Что и требовалось доказать: в разборках Бузовой и Манукяна поставлена жирная точка
09:32
"Не ходит сама": обнародованы сенсационные подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк
09:28
В России еще два банка лишились лицензии
09:17
Москву замело апрельской метелью
09:08
Жительница Подмосковья несколько дней платила в магазинах чужой карточкой
08:53
“Королева превратила мою жизнь в ад!”: подруга любовницы Тарзана взмолилась о помощи
08:41
Степаненко нашла новый способ отобрать деньги у Петросяна
08:24
Политолог Корнилов: Украина фактически объявила войну России
06:02
Растрепанная Чехова возбудила россиян постельными снимками: Горячо
04:05
Известный ведущий раскрыл секрет успеха Тимати
02:04
Детство на матрасе в углу, слава и деньги: яркая жизнь и скоропостижная смерть Анны Самохиной
23:59
Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину
21:48
Макеева цинично высказалась об уходе любовника от жены с четырьмя детьми
21:02
"Роднуля!": Топалов обласкал чувственного Лазарева
20:36
"Недостаток воспитания": Соседов разнес Киркорова за неуважение к публике
20:26
Украина осталась без вакцины: Зеленского обвиняют в провале борьбы с коронавирусом
20:10
Молодая жена Петросяна выставила напоказ нижнее белье: Как-то даже неприлично
19:41
Близкий друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Зайцева: В полузабытьи
19:37
Светлана Лобода заразилась коронавирусом
19:01
"Какого цвета у него кожа?": ребенок Меган Маркл пострадал от расистов
18:49
Политолог Болкунец: Запугивания белорусов не спасут Лукашенко от ухода с большим позором
18:49
Поливающий грязью звезд критик Соседов оказался на операционном столе
18:49
"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз
18:46
Российский депутат назвал себя владельцем космического корабля
18:18
Оставшийся без денег Илья Резник лишился дома
18:07
Жириновский хочет заморозить свое тело после смерти
18:01
"Нога подвинулась – радуюсь": актер Виктор Бычков выхаживает слегшую после инсульта жену
18:00
В России резко подскочили цены на электронику
17:33
Лариса Гузеева показала фото беременной Алики Смеховой
17:30
Наевшийся виагры артист "Кривого зеркала" вышел на сцену в обтягивающем платье: Там столб
17:18
Подросток воскрес за несколько часов до отправки на органы
17:15
Не могла выбраться из-под туши жирного деда: звезду сериала "Школа" накачали наркотиками и изнасиловали
17:07
Лавров назвал возмутительными слова Байдена о Путине: Беспрецедентная риторика
17:03
В Петербурге мать убила пятилетнего сына в попытке изгнать из него демонов
16:55
Машина Дмитрия Пескова попала в аварию в Москве
16:27
Голова в холодильнике и пукающая подушка: как звезды развлекаются 1 апреля
16:26
"Обнаружила его с выпученными глазами и с красным лицом": сын до смерти перепугал Куликову
16:24
Задержанный с 300 килограммами наркотиков актер "Бригады" вышел из тюрьмы спустя шесть лет
16:24
Ноги не держат? Байден снова споткнулся на трапе самолета
16:18
Онкобольная Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь
15:51
Политолог Головачев: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент
15:39
"Просто потерял терпение": Познер ударил единственную дочь
15:20
"Прекрасно смотритесь": Гагарина растрогала народ нежным обращением к Лазареву
14:50
Тверскую область спасли от теракта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нахальный Шепелев захотел от россиян подарков после рождения ребенка: Я ж отец
Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
"А где Богомолов?": Собчак удивила внезапной сменой партнера
Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем
“Я под таблетками”: врачи пытаются вернуть Шурыгину к жизни
Сериалы
"Нарезать хорошенько за все": звезда "Бывших" Шведов хочет встретить превратившего его жизнь в ад отца

"Нарезать хорошенько за все": звезда "Бывших" Шведов хочет встретить превратившего его жизнь в ад отца

Отец поднимал на Дениса Шведова и его сестру руку. Звезда сериала "Бывшие" все еще не простила обидчика.
прочитано 75 раз

39-летний актер рассказал о непростом детстве. В ранние годы Денис Шведов часто становился свидетелем домашнего насилия, а порой и сам был его жертвой. Шведова и его младшую сестру избивал отец.

ПО ТЕМЕ

"Считал минуты до момента, когда все закончится": Шведов из "Бывших" о проекте с Ходченковой и Хабенским

Получившая от ворот поворот от Тимати участница "Холостяка" беззастенчиво переключилась на звезду кино

Бывшие – 2 сезон (сериал)

 Денис Александрович Шведов

Денис Александрович Шведов актер

Родители артиста разошлись, когда сестренка Шведова только появилась на свет. Денис был рад, что папа оставил их. От отца Шведов не видел ничего, кроме тумаков и моральных унижений.

"Мне иногда хочется ему нарезать хорошенько за все, что он сделал", – признался Денис Шведов.

Уже будучи взрослым, Денис выяснил, что человек, которого он называл папой, на самом деле его отчим. Родственники скрывали правду от артиста 25 лет.

Звезда сериала "Бывшие" все еще не простила родителя. Между тем Шведов хотел бы встретиться и поговорить с человеком, которого большую часть жизни считал родным. Денис уверен, что беседа поможет ему унять душевную боль и справиться с детскими травмами.

Пережитый в раннем возрасте стресс обеспечил Денису Шведову проблемы, которые пришлось прорабатывать с психологом. Справиться с грузом прошлого актер самостоятельно не мог. Артист призвал поклонников не бояться просить помощи у специалистов.

Пройти через трудности звезде сериала "Бывшие" помогала супруга – актриса Александра Розовская. Жена была рядом с Денисом Шведовымв момент, когда у него появились суицидальные мысли. Напомним, у Александра и Дениса есть дочь и сын.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 10:54 Источник: Ютуб-шоу "Откройте, Давид!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голова в холодильнике и пукающая подушка: как звезды развлекаются 1 апреля

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не ходит сама": обнародованы сенсационные подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк

Актриса вряд ли вернется к работе
Шоу-бизнес

Что и требовалось доказать: в разборках Бузовой и Манукяна поставлена жирная точка

Певица раскрыла причины громкого расставания
Шоу-бизнес

“Королева превратила мою жизнь в ад!”: подруга любовницы Тарзана взмолилась о помощи

Семейный скандал получил неожиданный поворот
Шоу-бизнес

"Я получаю гораздо меньше Пугачевой!": Цой рассказала про звездные заработки

Сколько получают артисты первого эшелона

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+