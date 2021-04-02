"Нарезать хорошенько за все": звезда "Бывших" Шведов хочет встретить превратившего его жизнь в ад отца

39-летний актер рассказал о непростом детстве. В ранние годы Денис Шведов часто становился свидетелем домашнего насилия, а порой и сам был его жертвой. Шведова и его младшую сестру избивал отец.
Родители артиста разошлись, когда сестренка Шведова только появилась на свет. Денис был рад, что папа оставил их. От отца Шведов не видел ничего, кроме тумаков и моральных унижений.
"Мне иногда хочется ему нарезать хорошенько за все, что он сделал", – признался Денис Шведов.
Уже будучи взрослым, Денис выяснил, что человек, которого он называл папой, на самом деле его отчим. Родственники скрывали правду от артиста 25 лет.
Звезда сериала "Бывшие" все еще не простила родителя. Между тем Шведов хотел бы встретиться и поговорить с человеком, которого большую часть жизни считал родным. Денис уверен, что беседа поможет ему унять душевную боль и справиться с детскими травмами.
Пережитый в раннем возрасте стресс обеспечил Денису Шведову проблемы, которые пришлось прорабатывать с психологом. Справиться с грузом прошлого актер самостоятельно не мог. Артист призвал поклонников не бояться просить помощи у специалистов.
Пройти через трудности звезде сериала "Бывшие" помогала супруга – актриса Александра Розовская. Жена была рядом с Денисом Шведовымв момент, когда у него появились суицидальные мысли. Напомним, у Александра и Дениса есть дочь и сын.
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