"Из-за жары и объятий грим постоянно слезал": Шведов об интимном моменте с Дитковските

На Первом канале транслируется сериал "Доктор Преображенский". Главные роли в картине сыграли Денис Шведов и Агния Дитковските.

По словам Шведова, Дитковските в момент первого знакомства произвела на него невероятное впечатление. Артисты познакомились на пробах и быстро сработались в кадре.

В сериале "Доктор Преображенский" у Агнии и Дениса есть совместные постельные сцены. Интимные эпизоды с участием артистов заставили съемочную группу хорошенько потрудиться. Как оказалось, у Шведова и Дитковските есть татуировки, которые приходилось замазывать перед появлением в кадре.

"Но из-за жары и объятий грим постоянно слезал, приходилось его поправлять, а это долго и нудно", – пожаловался актер.

В сериале "Доктор Преображенский" Денис Шведов играет талантливого хирурга Льва Преображенского. Действия картины разворачиваются в середине 60-х годов. Центральный персонаж мечтает открыть первый в СССР институт красоты.

Как заметил Шведов, он не сразу дал согласие на участие в проекте. Первоначально Денис не находил никаких точек соприкосновения с героем. 39-летний актер не знал, как играть 50-летнего профессора. Впрочем, режиссерам сериала "Доктор Преображенский", Сергею Тарамаеву и Любови Львовой, удалось уговорить артиста.

Над образом Льва Преображенского кропотливо трудилась команда специалистов – художники по костюму и гриму. Большую работу выполнил сам Денис Шведов. "Самым сложным было передать то, как мой персонаж общается", – отметил актер. По словам артиста, в 60-х люди говорили иначе.