Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Памела Андерсон

Памела Андерсон актриса, модель

  • Дата рождения: 1 июля 1967
  • Место рождения: Ледисмит, Британская Колумбия, Канада
  • Знак зодиака: Рак
  • Размер груди: 5
  • Жена/Муж: Томми Ли, Кид Рок, Рик Саломон
  • Дети: Дилан Джаггер Ли, Брэндон Томас Ли

Памела Андерсон родилась в городке Ледисмит, Британская Колумбия. Ее мать, Кэрол, работала официанткой, а отец, Барри Андерсон, был мастером по обслуживанию каминов.

Со стороны отца у актрисы финские корни: ее прадед Юхо Хюютияйнен в 1908 году переехал в Америку из Саариярви (Центральная Финляндия), сменив при этом фамилию на Андерсон. Со стороны матери Памела Андерсон имеет русские корни. Ее прапрабабушка была русской, она эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду.

В 1985 году Памела закончила школу и устроилась преподавателем физкультуры в Ванкувере. Однажды на одном из местных футбольных матчей ее запечатлела крупным планом камера и показала на местном телевидении. После этого на девушку обратила внимание одна пивоваренная компания, предложившая ей рекламный контракт.

В 1989 году она впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.

С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

В 1995 - 1998 годах Памела была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына - Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли. В июне 1995 года у Андерсон случился выкидыш, когда она была беременна их первенцем. В 1999 году пара воссоединилась, но в 2000-м Памела и Томми расстались окончательно.

В 2006 - 2007 годах Памела была замужем за рок-музыкантом Кид Роком. В ноябре 2006 года у Андерсон случился второй выкидыш, когда она была беременна своим третьим ребенком.

В 2007 - 2008 и вновь в 2014 - 2015 годах Памела была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

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