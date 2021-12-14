Заплыла жирком: Памелу Андерсон разнесло после свадьбы с молодым и болезненного удара

Артистка сильно прибавила в весе и не переживает по этому поводу.

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон больше не влезает в свой знаменитый красный купальник, в котором ходила на съемках культового шоу. 54-летняя артистка сильно поправилась. По слухам, американская знаменитость за последний год прибавила 20 килограммов.

Накануне артистка и ее муж Дэн Хейхерст гуляли по торговому центру в Беверли Хиллз. Заплывшая жирком Памела попала в объектив папарацци. Лицо Андерсон было немного опухшим. Впрочем, как показалось репортерам, звезда "Спасателей Малибу" совсем не переживает из-за того, что ее разнесло. Дескать, выглядит она вполне довольной. Судя по всему, Памела счастлива с молодым супругом.

Напомним, в январе 2021 года Памела Андерсон пошла под венец в четвертый раз. Избранником артистки стал плотник Дэн Хейхерст, который ранее работал у нее телохранителем. Нынешний муж немного моложе знаменитости. Влюбленные живут на две страны – часть года в Канаде, а часть в США.

Как писали "Дни.ру", в мае Памела Андерсон получила весть, которая ее совсем не обрадовала. Актриса узнала, что о ее жизни снимают сериал. Эта новость стала болезненным ударом для Памелы. Артистка не хочет, чтобы интимные подробности ее прошлого вновь муссировались. Картина должна рассказать зрителям историю непростых взаимоотношений Памелы Андерсон и рокера Томми Ли. Артистка и музыкант были в браке три года. В конце 90-х в Сеть попало секс-видео, снятое Памелой и Томми во время медового месяца.