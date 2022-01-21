Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем: Счастье длилось год

Звезда "Спасателей Малибу" подала на развод со своим пятым супругом. Телохранитель Дэн Хейхерст не смог стать тем, с кем мечта миллионов готова бы была провести всю оставшуюся жизнь.

54-летняя звезда хорошая собой и все еще привлекает миллионы мужчин со всего мира. Судя по всему, свою харизму и внешние преимущества она осознавала всегда, а потому никогда не оставалась с мужчинами из-за страха быть одной, вне зависимости от своего возраста и статуса. Многие поклонницы нередко интересуются, как же такая женщина до сих пор не встретила того самого человека.

История Памелы Андерсон и ее пятого мужа началась еще во время первого карантина. Не успел пройти год с последнего развода дива, как она решилась на новые отношения. Телохранитель был рядом все это время, а потому быстро стал для нее особенным мужчиной. По мнению западных журналистов, роман был вдохновлен лишь изоляцией, так как больше ничего общего у них якобы не было.

Свадьба пары состоялась в январе 2021 года. Известно, что жених был младше знаменитости на 13 лет, но этот момент не смутил никого. Она была очень счастлива, активно снималась для различных изданий и наслаждалась моментом.

Выяснилось, что, если брак просуществовал год, то не живут возлюбленные вместе уже достаточно долго. Судя по всему, что-то пошло не так практически сразу после свадьбы, но говорить об этом Памела Андерсон до развода не собиралась.