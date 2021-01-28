Заявлено об уходе едва вступившей в брак Памелы Андерсон

Звезда сериала "Спасатели Малибу" в шестой раз вышла замуж. Пока поклонники отправляли Памеле Андерсон поздравления с бракосочетанием, та готовилась сообщить им горькую весть.

Американская знаменитость заявила, что навсегда уходит из соцсетей. Памела Андерсон больше не будет делать публикации на своих страницах в "Фейсбук", "Твиттер", "Инстаграм". Звезда уверена, что данные платформы берут разум людей под контроль, чтобы зарабатывать деньги. Дескать, социальные сети – это средство порабощения.

Артистка призналась, что ей никогда не нравилось вести аккаунты в соцсетях. Андерсон считает это пустой потерей времени. Памела предпочитает искать вдохновение в созерцании природы и чтении. Теперь она "нашла свое место в жизни" и обнаружила в себе силы отказаться от соблазнов Интернета.

Решение звезды сериала "Спасатели Малибу" очень расстроило фанатов. В последнее время Памела Андерсон редко появляется на экранах, поэтому соцсети были чуть ли не единственной отдушиной для поклонников.

Судя по всему, на перемены Памелу Андерсон вдохновила новая любовь – телохранитель Дэн Хейхерст. Чувства между актрисой и охранником возникли во время самоизоляции. На днях 53-летняя звезда "Спасателей Малибу" в шестой раз пошла под венец. Свадьбу сыграли во дворе поместья актрисы в Ванкувере.