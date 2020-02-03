Памела Андерсон разошлась с новым мужем спустя 2 недели после свадьбы

Счастье новоиспеченных супругов продлилось недолго. Спустя всего около двух недель пара приняла решение пожить раздельно, так и не успев в полной мере насладиться медовым месяцем.
В интервью голливудскому изданию The Hollywood Reporter Джон Питерс признался, что был влюблен в пышногрудую звезду на протяжении 35 лет. Все эти годы продюсер мечтал, кто когда-нибудь Памела Андерсон ответит ему взаимностью.
"Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого угодно, но все эти 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума в хорошем смысле слова", – поделился Питерс.
Но каждый раз актриса из "Спасателей Малибу" отвечала ему отказом и пыталась выстроить отношения с другими мужчинами. Наконец, в 2019 году Джон и Памела все-таки решили, что быть вместе им предначертано судьбой, и поженились.
Но что-то пошло не так. Несмотря на всеобщую поддержку, 52-летняя артистка объявила о решении не запрашивать свидетельство о заключении брака.
"Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего хотим друг от друга. Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс", – рассказала Андерсон американским СМИ.
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