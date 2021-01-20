Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
20 января
Лента новостей
13:16
Бледная Высоцкая в подвенечном наряде напугала своим скрюченным видом
13:14
Заболевший ковидом Малафеев рассказал о самочувствии
13:09
"Он хочет славы!": последнего возлюбленного Началовой обвинили в наживе на слухах о тайном сыне
12:52
Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову
12:50
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
12:48
Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю
12:45
"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью
12:44
В Перми предложили избавиться от советский названий районов
12:39
Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть
12:32
Панацея от ковида: как страны мира стимулируют граждан вакцинироваться
12:23
Волочкова украла букет в день рождения
12:20
В Сибири стая собак напала на инвалида
12:12
В СИЗО Москвы нашли труп
12:06
Стало известно о романе Литвиновой со сказочно богатым французом
12:01
В Крыму замерз самый высокий водопад
11:54
Под Москвой за кражу задержали жителя столицы
11:48
В Подмосковье сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед мужчину
11:44
Моргенштерн сделал заявление об участии в "Евровидении"
11:42
Ледяная купель, прорубь и теплый бассейн: как звезды отметили Крещение Господне
11:35
Известный актер стал нищим: Роющегося в помойном баке Мерзликина увидели в центре Москвы
11:31
Равносильно убийству: известная актриса бросила рожденных суррогатными матерями детей
11:28
В Москве потушили "Славянский мир"
11:20
На Сахалине восьмерых рыбаков унесло в море на льдине
11:13
Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 21 тысячу
11:13
"Какая коровка!": дочь Пугачевой и Галкина поразила народ
11:04
В Германии верблюд покусал смотрителя зоопарка
11:02
Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла
10:49
"Оголтело и огульно": Сафронов обрушился на обозвавшую феминисток страшными Акиньшину
10:42
Полиция вернула москвичу машину с трупов внутри
10:37
Развернется настоящая война: сделано заявление о разделе имущества умершего Грачевского
10:25
В США выявили новый штамм коронавируса
10:12
Пушков: Американская демократия стала неотличимой от диктатуры
10:04
Попавшая в секту звезда 90-х рассказала о восстановлении после страшного недуга
10:04
Насколько подорожает молочная продукция после маркировки
09:52
"Юля всегда хотела иметь много детей": подруга сообщила подробности рождения тайного сына Началовой
09:24
"Меня смешит и пугает": Жену Петросяна сравнили с Боярской
09:19
Вдова Грачевского впервые после похорон вышла на связь: Нам очень плохо!
08:41
"Давно бы положила этому конец": звезда 90-х призвала Пугачеву выйти из тени
08:17
В центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский российский триколор
06:29
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 января 2021 года
04:26
Всегда присутствует кто-то третий: стало известно о любовной жизни Харламова
02:08
Знаменитая певица ответила на слухи о своей беременности
00:04
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
21:53
Эксперт Карбалевич о последствиях лишения Минска ЧМ по хоккею: Лукашенко усилит репрессии
21:40
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
21:40
"Кровянистые выделения не прекращаются два месяца": Муцениеце столкнулась с интимной проблемой
21:10
В Челябинской области из-за мороза общежитие превратилось в ледяную пещеру
20:47
Жительнице Подмосковья с застрявшим в щеках пирсингом потребовалась экстренная помощь
20:25
Известный израильский ведущий прилетел в Москву и привился вакциной "Спутник V"
20:25
В Орле в результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали 6 человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Сериалы
Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть

Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть

Памелы Андерсон. Фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезда культового сериала 90-х "Спасатели Малибу" рассказала о сексуальных предочтениях. У 53-летней Памелы Андерсон большой опыт в вопросе интима.
прочитано 292 раза

Андерсон довольно давно придерживается вегетарианства. Актриса всячески пропагандирует этот тип питания. В личном микроблоге Памела заявила, что употребление мяса способствует развитию эректильной дисфункции.

ПО ТЕМЕ

Салтыкова предстала в полупрозрачном купальнике: Русская Памела Андерсон

Памела Андерсон снялась обнаженной в честь 53-летия

Памела Андерсон

Памела Андерсон актриса, модель

Звезда сериала "Спасатели Малибу" уверена, что холестерин, содержащийся в продуктах животного происхождения, вредит сосудам. В итоге страдают жизненно важные органы. "Вы можете улучшить свое общее состояние здоровья и повысить выносливость в спальне, если станете веганом", – сказала Памела Андерсон.

На это заявление актрисы обратил внимание Пирс Морган – ведущий шоу "Доброе утро, Британия". В эфире программы шоумен решил посмеяться над Памелой Андерсон. Он пошутил над ее заявлением.

Ответ звезды сериала "Спасатели Малибу" заставил краснеть даже видавшего виды Моргана. "Я сама веган, так что по себе знаю, насколько веганы отличные любовники", – выпалила Андерсон.

Памела подчеркнула, мол, уверена в том, о чем говорит. В спальне с веганом ей всегда "весело".

Напомним, Памела Андерсон отказалась от употребления пищи животного происхождения почти 30 лет назад. Также артистка не носит одежду из меха и кожи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 20 января 2021, 12:39 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самой сексуальной женщине планеты – 50

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт Карбалевич о последствиях лишения Минска ЧМ по хоккею: Лукашенко усилит репрессии
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Байден намерен избегать контактов с Украиной – депутат Рады
В Кремле отреагировали на беспорядки в США: Проблемы налицо

Шоу-бизнес

Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову
Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю
"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью
Волочкова украла букет в день рождения

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вдова Грачевского впервые после похорон вышла на связь: Нам очень плохо!

Екатерина резко высказалась

Шоу-бизнес

"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью

Она пожелала удачи всем будущим мамам
Шоу-бизнес

Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю

Артист сделал заявление

Шоу-бизнес

Известный актер стал нищим: Роющегося в помойном баке Мерзликина увидели в центре Москвы

Поклонники поражены

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+