Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть

Андерсон довольно давно придерживается вегетарианства. Актриса всячески пропагандирует этот тип питания. В личном микроблоге Памела заявила, что употребление мяса способствует развитию эректильной дисфункции.
Звезда сериала "Спасатели Малибу" уверена, что холестерин, содержащийся в продуктах животного происхождения, вредит сосудам. В итоге страдают жизненно важные органы. "Вы можете улучшить свое общее состояние здоровья и повысить выносливость в спальне, если станете веганом", – сказала Памела Андерсон.
На это заявление актрисы обратил внимание Пирс Морган – ведущий шоу "Доброе утро, Британия". В эфире программы шоумен решил посмеяться над Памелой Андерсон. Он пошутил над ее заявлением.
Ответ звезды сериала "Спасатели Малибу" заставил краснеть даже видавшего виды Моргана. "Я сама веган, так что по себе знаю, насколько веганы отличные любовники", – выпалила Андерсон.
Памела подчеркнула, мол, уверена в том, о чем говорит. В спальне с веганом ей всегда "весело".
Напомним, Памела Андерсон отказалась от употребления пищи животного происхождения почти 30 лет назад. Также артистка не носит одежду из меха и кожи.
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