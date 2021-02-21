Полуголую 53-летнюю Памелу Андерсон затравили за интервью из-под одеяла

Пара устроила скромную церемонию в доме актрисы. После свадьбы мало кто ожидал, что артистка будет рассказывать подробности личной жизни, так как последнее время не стремится к публичности. Однако внезапно молодожены появились в эфире британского шоу "Свободные женщины".
Интервью новоиспеченные супруги решили дать прямо из постели. Судя по всему, в этот момент Памела Андерсон, которая предстала без макияжа и укладки, была обнаженной, так как старательно натягивала на себя одеяло. Ее супруг все же надел футболку. По словам голливудской звезды, они с мужем не вылазят из кровати с самого Рождества.
В эфире программы актриса рассказала, как познакомилась с суженым. По ее словам, она застряла в Канаде во время пандемии, так как занималась ремонтом дома, который ей оставила в наследство бабуля. Дэн как раз работал там же, это их и сблизило. Теперь, по словам Памелы Андерсон, он, она и его дети наслаждаются изоляцией все вместе.
Впрочем, не все оценили появление актрисы на экране в полуголом виде. Смущены были не только ведущие, но и зрители. В комментариях под видео пользователи Сети затравили Памелу Андерсон за фривольное поведение. Другие же отметили, что не ожидали ничего другого от звезды Playboy.
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