52-летняя Памела Андерсон хранит купальник из "Спасателей Малибу": Дефилирует в нем по гостиной

В 1990-х пышногрудая актриса снималась в популярном сериале "Спасатели Малибу". Роль в теленовелле стала знаковой для Андерсон: подарила ей мировую известность и звание секс-символа.
В картине Памела Андерсон сыграла отважную спасательницу Си Джей Паркер. Героиня артистки расхаживала по пляжу в красном слитном купальнике, который стал своеобразным символом сериала.
По словам 52-летней Памелы, тот купальный костюм она до сих пор хранит дома. Памятная вещь всегда лежит в верхнем ящике комода знаменитости. Андерсон подчеркнула, что спустя 23 года после завершения съемок в "Спасателях Малибу" наряд для плавания ей все еще впору.
Более того, иногда актриса надевает фирменный красный купальник и дефилирует в нем по гостиной. Обычно Андерсон выходит в таком виде к друзьям, чем очень веселит их.
Напомним, в минувшем феврале Памела Андерсон рассталась с пятым мужем продюсером Джоном Питерсом. Интересно, что этот брак знаменитости продлился всего пару недель. Питерс был влюблен в Андерсон на протяжении 35 лет и долго ее добивался. Звезда сериала "Спасатели Малибу" ответила ухажеру взаимностью и пошла под венец.
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