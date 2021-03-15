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Политика
Российские власти обсуждают введение нового налога для граждан

Российские власти обсуждают введение нового налога для граждан

Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением ввести налог для "подозрительно богатых" россиян. Так он отреагировал на планы Министерства труда по отказу от выплаты пособий "подозрительно бедным" семьям с дорогим имуществом.
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Инициатива Зюганова вызвала неоднозначную реакцию российских властей. О ней высказались парламентарии как в Совете Федерации, так и в Государственной Думе России.

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Геннадий Андреевич Зюганов политик, лидер КПРФ

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что идея лидера коммунистов больше похожа на призыв к диалогу, чем на конструктивную поправку в Налоговый кодекс страны. Рязанский пояснил, что в сфере налогообложения и экономики понятиями "подозрительно богатый" руководствоваться невозможно.

Сенатор добавил, что налоговая политика руководствуется стимулами и ограничениями и государство должно действовать продуманно в этой области и подходить с аккуратностью к вопросам о введении новых налогов. Он также отметил, что в настоящее время в России уже существует повышенный налог для физических лиц, чьи годовые доходы превышают пять миллионов рублей. Вырученные с этого сбора средства направляются на лечение детских заболеваний, передаёт Life.ru.

Председатель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Сергей Неверов считает, что нужно скорее бороться с бедностью в стране, чем с "подозрительно богатыми" людьми. Неверов также считает, что в настоящее время в России хорошо собираются налоги.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 09:30 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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