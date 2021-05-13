В Госдуме предложили увеличить налоги для олигархов

12 мая Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о работе правительства. После выступления он ответил на вопросы депутатов.

На трибуну вышел Геннадий Зюганов, который поднял вопрос о доходах россиян. Он подчеркнул, что они "усыхают", о чем говорит статистика. По словам лидера КПРФ, за последние пять лет граждане нашей страны потеряли около 12 процентов доходов.

Правительство Михаила Мишустина получило несколько комплиментов от политика. Он заявил, что одобряет команду, собранную председателем Правительства, так как она, по словам Зюганова, способна разрешить текущие проблемы.

Геннадий Зюганов потребовал выделить деньги на сельское хозяйство. Он отметил, что государству необходима "прогрессивная шкала налогообложения". Отдельное внимание Геннадий Андреевич уделили олигархам. По словам политического деятеля, необходимо увеличить налоги для олигархов, так как пока они не выплачивают необходимые суммы из своих многомиллионных доходов.

Позднее высказался и Владимир Жириновский. Его возмутил тот факт, что многие депутаты сняли маски во время встречи. Он потребовал "вернуть русских на родину". Лидер ЛДПР заявил, что порядок был лишь при царе.

Также Владимир Вольфович прокомментировал трагедию, произошедшую на днях в Казани. Он предложил Михаилу Мишустину передать несколько часов его лекций для молодежи, чтобы всем стало понятно, по какой причине они не слушают ни учителей, ни родителей. По мнению Жириновского, его поколение просто не понимает детей, отсюда и происходят многие проблемы в современном обществе.