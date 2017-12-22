Зюганов отрекся от мечты всей жизни

В КПРФ обсуждают кандидатов на выдвижение от партии на выборы президента России в марте 2018 года. Ее лидер Геннадий Зюганов определил себе преемника – непартийного директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Разговоры о том, что партии пора бы выдвинуть другого кандидата вместо ее бессменного председателя, ходят уже давно. Однако то ли не было подходящей весомой кандидатуры, то ли Геннадий Андреевич считал, что еще не время – неизменно на выборы баллотировался он.

Теперь же, судя по всему, Зюганов решил, что пора дать дорогу другим инициативным товарищам. "Рассматриваются разные варианты: и кандидат на должность президента исключительно из партии, из руководства партии — это, естественно и безоговорочно, лидер КПРФ Геннадий Зюганов – или, как вариант обсуждения, от широкого фронта народно-патриотических сил рассматривается непартийный кандидат", – цитирует члена ЦК КПРФ, депутата Госдумы Александра Ющенко газета "Известия".

Окончательно фамилию выдвиженца определит 22 декабря пленум партии. Затем уже кандидатура будет формально утверждена на съезде КПРФ 23 декабря. При этом дискутировать по этому поводу на съезде уже не будут.

Также и П.Грудин - идет на Выборы!

П.Грудинин- Кандидат в Президенты= Что будет после выборов !... https://t.co/mcQw8IBH7a — Валерий Эфендиев (@ekspert_risk) 19 декабря 2017 г.

Известно, что от партией рассматриваются кандидатуры зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониа Калашникова, а также губернатора Иркутской области, члена президиума ЦК КПРФ Сергея Левченко. Сам же Геннадий Зюганов предлагает кандидатуру Павла Грудинина. Во всяком случае, об этом заявил депутат Госдумы, член президиума партии Валерий Рашкин. Таким образом он дает шанс другому кандидату попытаться исполнить мечту его жизни – стать президентом страны.