Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым

Геннадий Зюганов родился в год Деревянной Обезьяны, по гороскопу он Рак. Родители его были учителями, даже сам будущий политик год проработал в школе учителем после ее окончания, но это его не удовлетворило.

Ведь Деревянная Обезьяна всегда ищет где трава зеленее, всегда в курсе всего, что происходит вокруг, очень интересуется новыми открытиями и необычными мировоззрениями. Да и рачья натура сказывается. Раки любят быть в кругу влиятельных лиц, в окружении изысканного общества. Вот и шел Зюганов семимильными шагами по партийной лестнице и стал бессменным лидером КПРФ.

И ничего удивительного, считает известный гипнолог Геннадий Гончаров. Для Деревянной Обезьяны важны хорошие отношения с другими людьми, у нее много подлинных друзей, к тому же Раку нравятся открытые, искренние и прямолинейные люди.

Деревянная Обезьяна очень организованна, рациональна и педантична. Она все делает хорошо и хочет, чтобы остальные следовали ее примеру. А поскольку она склонна командовать, то будет насаждать свои критерии везде, где сможет, полагаясь на собственную интуицию. Сочетание деревянной и водной стихий наделили Зюганова интуитивным складом ума, помогающим предсказывать вероятный ход событий, что и произошло во время путча 1993 года, когда он просто отошел в сторонку.

Жадная к славе, обладающая невероятной трудоспособностью, Деревянная Обезьяна не пожалеет усилий, чтобы подняться высоко. К тому же Деревянная Обезьяна обладает великолепным чутьем на хорошие возможности.

В результате Геннадий Зюганов зарегистрировался кандидатом в президенты России, но проиграл, оставшись председателем КПРФ. Четырежды баллотировался на пост президента России, каждый раз занимая второе место.

"Может быть, сказалась переменчивая рачья натура: настроение у этих людей непредсказуемое – сейчас веселится, а через минуту плачет, ностальгируя по прошлым временам. Или обезьянье беспокойство, ведь Деревянная Обезьяна очень нетерпелива, и если результаты от ее бурной деятельности появляются не так скоро, как она планировала, то она способна все бросить, долго искать виновных и этим загубить все дело. Попробуем попятиться назад? И здесь Зюганова ждет успех – снится ему сон, что Ленин воскрес и говорит вождь пролетариата: "Ну что, Геннадий, шаг вперед или два шага назад?", – иронизирует гипнолог.