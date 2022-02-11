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Общество
Геннадий Зюганов загремел в больницу

Геннадий Зюганов загремел в больницу

77-летний Геннадий Зюганов попал в клинику. О состоянии лидера КПРФ поступают разные данные.
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Политик помещен в Центральную клиническую больницу Москвы на несколько дней для профилактики. Об этом рассказал глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

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Геннадий Андреевич Зюганов политик, лидер КПРФ

Причиной стало то, что Геннадий Зюганов "контактирует со многими людьми". Поэтому врачи рекомендовали ему лечь в больницу. Также стало известно, что недавно у политика были выявлены признаки простуды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы КПРФ. Александр Ющенко отметил, что, скорее всего, уже через несколько дней лидер партии отправится домой.

По информации же телеграм-канала Mash, помощник Геннадия Зюганова заявил, что его начальник действительно был в больнице с простудой. В настоящее время, по некоторым данным, его уже выписали.

Напомним, ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел ковидом. Сейчас врачи оценивают состояние парламентария как тяжелое. Чрезмерное желание получить как можно больше антител сыграло с политиком злую шутку. Ранее он рассказывал, что сделал восемь прививок от коронавируса.

По некоторым данным, легкие депутата поражены более чем на 75%. Ранее телеведущая Елена Малышева высказалась по поводу того, почему Владимир Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии после многократной вакцинации.

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Фото: Russian State Duma / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 19:21 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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