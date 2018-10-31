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Александр Владимирович Захарченко

глава ДНР
Александр Владимирович Захарченко
  • Дата рождения: 26 июня 1976
  • Место рождения: Донецк, Украинская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Рак
  • Жена/Муж: Наталья

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После окончания с отличием Техникума промышленной автоматики работал горным электромехаником. Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, имеет незаконченное высшее образование. Занимался бизнесом.

С декабря 2013 года руководит донецким отделением харьковской общественной организации "Оплот". Во время событий на юго-востоке Украины в мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка, позже стал заместителем министра внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики. Участвовал в боях, в ходе сражений за Дебальцево получил серьезное ранение ноги и долго ходил с тростью.

Возглавлял ДНР, входил в санкционные списки ряда стран Евросоюза. Был убит в результате теракта 31 августа 2018 года.

"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас

"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас
Пользователь Twitter Михаил Голуб опубликовал фото из музея самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В частности, негативную реакцию фолловеров вызвала скульптура первого главы ДНР Александра Захарченко. В кадре Александр Захарченко находится посередине.

Вот и все: полковника Захарченко отправили в колонию на долгие годы

13 лет колонии: полковнику Захарченко вынесли приговор
Дело полковника Дмитрия Захарченко закрыто. Суд вынес вердикт. В понедельник, 10 июня, Пресненский суд Москвы вынес приговор.

Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко

Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко
У России есть веские основания предполагать, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он также отметил, что в невыполнении минских договоренностей виноваты Евросоюз и США. Как успели заметить многие аналитики, чем дальше заходит деградация украинских властей, чем хуже становится экономическая и внутри– и внешнеполитическая ситуация в стране, тем больше любое официальное мероприятие с участием Украины похоже на публичную порку Киева.

Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео

Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео
В Сеть попали страшные кадры в донецком кафе "Сепар". На них запечатлены последние минуты жизни и убийство Захарченко. Трагические события злополучного дня 31 августа попали на видео камер наблюдения.

Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка

Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка
О бомбе, которую использовали преступники, поведал задержанный по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко мужчина. Он представился Александром Погореловым и сообщил, что в 2014 году в Киеве его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Задержанный поделился деталями операции.

Траур по Захарченко разъярил украинцев

Траур по Захарченко разъярил украинцев
Фотография погибшего лидера ДНР в траурной рамке возмутила украинских радикалов. Портрет появился в кабинете сотрудника одесского вуза в день памяти Александра Захарченко. Портрет погибшего в результате теракта лидера Донецкой народной республики повесил у себя в кабинете начальник отдела практики национального университета "Одесская морская академия".

Порошенко закапывает улики по делу об убийстве Захарченко

Порошенко закапывает улики по делу об убийстве Захарченко
На Украине боятся результатов расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко. В Верховной раде депутаты из "Блока Петра Порошенко" призвали силовиков не допустить российского присутствия в Донецке. На седьмой день после убийства Захарченко в Киеве встрепенулись: первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова потребовали от украинских силовиков недопущения расследования Россией убийства главы ДНР.

Вдова готовится мстить за смерть Захарченко

Вдова готовится мстить за смерть Захарченко
Вдова главы ДНР Александра Захарченко, убитого 31 августа в кафе Донецка, побывала на передовой. Женщина пообщалась с бойцами.  Наталья Захарченко заявила ополченцам, что хочет отомстить за убийство мужа.

Убийство Захарченко назвали инсценировкой

Убийство Захарченко назвали инсценировкой
На Украине ищут пикантные детали в трагическом теракте, унесшем жизнь главы ДНР. Журналисты и пользователи соцсетей договорились до того, что убийство Александра Захарченко было инсценировкой. Журналисты издания "Обозреватель" задают вопрос: "Захарченко жив?" – и приводят данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Киев сознался в убийстве Захарченко

Киев сознался в убийстве Захарченко
То, о чем говорили в первые часы после убийства главы ДНР Александра Захарченко, приобрело документальные подтверждения. Задержанные республиканскими силовиками по подозрению в теракте, признались, что в преступлении замешана Украина. Это было очевидно с самого начала.

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