Александр Владимирович Захарченко глава ДНР

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После окончания с отличием Техникума промышленной автоматики работал горным электромехаником. Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, имеет незаконченное высшее образование. Занимался бизнесом.

С декабря 2013 года руководит донецким отделением харьковской общественной организации "Оплот". Во время событий на юго-востоке Украины в мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка, позже стал заместителем министра внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики. Участвовал в боях, в ходе сражений за Дебальцево получил серьезное ранение ноги и долго ходил с тростью.

Возглавлял ДНР, входил в санкционные списки ряда стран Евросоюза. Был убит в результате теракта 31 августа 2018 года.