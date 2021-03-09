Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После окончания с отличием Техникума промышленной автоматики работал горным электромехаником. Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, имеет незаконченное высшее образование. Занимался бизнесом.
С декабря 2013 года руководит донецким отделением харьковской общественной организации "Оплот". Во время событий на юго-востоке Украины в мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка, позже стал заместителем министра внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики. Участвовал в боях, в ходе сражений за Дебальцево получил серьезное ранение ноги и долго ходил с тростью.
Возглавлял ДНР, входил в санкционные списки ряда стран Евросоюза. Был убит в результате теракта 31 августа 2018 года.
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