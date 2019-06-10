13 лет колонии: полковнику Захарченко вынесли приговор
В понедельник, 10 июня, Пресненский суд Москвы вынес свой приговор. Обвинение было объявлено по делу о получении взятки и попытки воспрепятствовать правосудию.
Полковника приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Дмитрию предстоит выплатить штраф в размере 117 миллионов рублей. Его оправдали по пункту получения взятки от ресторатора Мехди Дусса в размере 800 тысяч долларов.
Также он и лишен звания полковника и всех государственных наград. Согласно решению суда, бывший полковник не имеет права занимать руководящие посты в государственных органах сроком на два года.
"Признать подсудимого Захарченко виновным, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – огласила вердикт судья Елена Абрамова.
Отметим, оглашение приговора Захарченко длилось три часа 45 минут. Также суд учел время, проведенное им в СИЗО, сообщает "Пятый канал".
Напомним, изначально истцы просили назначить бывшему сотруднику МВД наказание в виде 15,5 лет колонии строгого режима. А также, штраф в размере 494 миллиона 940 тысяч 160 рублей.
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