"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас
В кадре Александр Захарченко находится по середине. Слева от него – командир батальона "Спарта" Арсений Павлов (позывной Моторола), а справа – командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.
Пользователи соцсети сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Они советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР.
Также в комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур. "Ох, какие страшные...", "Там как в фильме "Дом восковых фигур", отколупываешь кусочек воска – а там настоящий Захарченко, воском просто облили", "Пальцы можно в церкви "за упокой" ставить", "Мне теперь это сниться будет!", "Как это развидеть?", – высказались фолловеры.
Музей восковых фигур ДНР pic.twitter.com/DjeA6OrJ6a— Mikhail Golub (@golub) 1 июля 2019 г.
Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка. Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона "Сомали". Арсений Павлов скончался 16 октября 2016 года после взрыва в лифте своего дома.
В ДНР считают, что к убийствам Александра Захарченко и двух его соратников причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Незалежная все обвинения в свой адрес отвергает.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Артистка показала себя без макияжа
Звезда нова обнажилась перед камерой
Секрет связан с матерью гимнастки
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Барановская
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Родители выдают замуж
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Сколько можно прожить без секса?
Замуж не хочу!
Когда пьяный поднимает руку
Переспать за машину?
Надоело быть любовницей
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Хочу быть содержанкой
Оливковое или подсолнечное?
Соврала про возраст
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
В следующий раз платишь ты
Скандал со свекровью
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не связывайтесь с водолеями
Сказал, что отвратительно готовлю
ягоды во время диеты
Можно ли загорать беременной?
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов