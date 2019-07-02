"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас

Пользователь Twitter Михаил Голуб опубликовал фото из музея самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В частности, негативную реакцию фолловеров вызвала скульптура первого главы ДНР Александра Захарченко.

В кадре Александр Захарченко находится по середине. Слева от него – командир батальона "Спарта" Арсений Павлов (позывной Моторола), а справа – командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

Пользователи соцсети сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Они советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР.

Также в комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур. "Ох, какие страшные...", "Там как в фильме "Дом восковых фигур", отколупываешь кусочек воска – а там настоящий Захарченко, воском просто облили", "Пальцы можно в церкви "за упокой" ставить", "Мне теперь это сниться будет!", "Как это развидеть?", – высказались фолловеры.

Музей восковых фигур ДНР pic.twitter.com/DjeA6OrJ6a — Mikhail Golub (@golub) 1 июля 2019 г.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка. Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона "Сомали". Арсений Павлов скончался 16 октября 2016 года после взрыва в лифте своего дома.

В ДНР считают, что к убийствам Александра Захарченко и двух его соратников причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Незалежная все обвинения в свой адрес отвергает.