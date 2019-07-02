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Общество

"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас

Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
Пользователь Twitter Михаил Голуб опубликовал фото из музея самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В частности, негативную реакцию фолловеров вызвала скульптура первого главы ДНР Александра Захарченко.
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В кадре Александр Захарченко находится по середине. Слева от него – командир батальона "Спарта" Арсений Павлов (позывной Моторола), а справа – командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

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 Александр Владимирович Захарченко

Александр Владимирович Захарченко глава ДНР

Пользователи соцсети сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Они советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР.

Также в комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур. "Ох, какие страшные...", "Там как в фильме "Дом восковых фигур", отколупываешь кусочек воска – а там настоящий Захарченко, воском просто облили", "Пальцы можно в церкви "за упокой" ставить", "Мне теперь это сниться будет!", "Как это развидеть?", – высказались фолловеры.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка. Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона "Сомали". Арсений Павлов скончался 16 октября 2016 года после взрыва в лифте своего дома.

В ДНР считают, что к убийствам Александра Захарченко и двух его соратников причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Незалежная все обвинения в свой адрес отвергает.

Автор: Валерия Нарская2 июля 2019, 11:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко

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