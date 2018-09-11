Траур по Захарченко разъярил украинцев

Фотография погибшего лидера ДНР в траурной рамке возмутила украинских радикалов. Портрет появился в кабинете сотрудника одесского вуза в день памяти Александра Захарченко.

Портрет погибшего в результате теракта лидера Донецкой народной республики повесил у себя в кабинете начальник отдела практики национального университета "Одесская морская академия". Александр Калинин почтил память Александра Захарченко.

Один из разъяренных украинцев Демьян Ганул сообщил об этом в соцсетях. Националист с удовлетворением отметил, что сотрудника вуза уже уволили. Он сопроводил свой пост фотографией заявления "по собственному желанию", которое якобы написал Калинин. Разозленный одессит также призвал руководителей других вузов страны проверить персонал на "признаки сепаратизма".

Разъяренные националисты отправились в вуз, чтобы "спросить с Калинина", однако не обнаружили его на месте. Ректор университета показал тот самый приказ о его увольнении.

Вечером 31 августа в самом центре Донецкой народной республики был убит Александр Захарченко – первый руководитель непризнанного государства. Он погиб во время взрыва в кафе: неизвестные заложили бомбу в здание, где часто бывал политик.

Именно Захарченко во главе отряда из семи человек захватил администрацию Донецка, когда в стране произошел военный переворот. Он отказался признавать незаконную власть и объявил о независимости ДНР от Киева. Лидер республики пережил несколько покушений. Он лично участвовал в боях, пока позволяло здоровье.