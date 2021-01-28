"Спуска не дам!": Троянова шокировала жесткостью и бессердечностью

На этой неделе ведущие драйв-шоу "Поехали" Демидов и Абрамян находятся на Занзибаре и вещают в эфире "Авторадио" прямо с этого знаменитого архипелага. Там же продолжаются и съемки реалити-шоу канала "ТВ-3" "Последний герой". Продюсеры побывали в гостях в студии и рассказали об обстановке в далекой Африке.

Ранее Ольга Бузова заявила о желании вести новый сезон знаменитого телешоу. "Мы не можем запретить Бузовой хотеть вести наше шоу, мы ее прекрасно понимаем, – заявили креативные продюсеры "Последнего героя" Маргарита Брусницына и Ирина Кульдишова. – Но, когда она изъявила свое желание, шоу уже было в процессе съемок. Но мы ее всегда ждем, мы всегда будем рады ее увидеть".



"В этом сезоне у нас чемпионы против новичков, и те, кто уже участвовал в проекте, знают, что действительно все по-настоящему, они изначально понимали, куда едут и что их ждет, – отметили продюсеры. – Но даже участники прошедших сезонов говорят, что в этот раз какие-то невероятные испытания. И это правда, у нас уже есть травмы, многие в шоке от того, какие глобальные испытания они проходят".

Имена участников, которых сломили африканские страсти, продюсеры не стали раскрывать, но намекнули, что для них самих это стало полной неожиданностью. Кстати, одна из травм была связана с морскими ежами, их на Занзибаре невероятное количество.

Что же касается Яны Трояновой, которая обошла Бузову и стала ведущей нового сезона шоу, продюсеры признались, что зрителям не стоит ждать от нее снисхождения по отношению к участникам проекта.

"Мы обожаем Яну, и она все также жестко разматывает участников, – заметили создатели в эфире "Поехали!"– Африка придала ей сил, и ей очень нравится африканская энергия. Так что участникам она не будет давать никакого спуска".