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"Заорал матом": Сигарев рассказал любимой женщине о смерти сына

Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно стало известно, что режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова расстались. Творческая пара состояла в отношениях много лет, но не была расписана официально. Сигарев рассказал, как пережил вместе с Трояновой страшный момент в жизни.
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Василий Сигарев – драматург, сценарист, режиссер фильмов "Волчок", "Жить", "Страна Оз". В интервью Юрию Дудю режиссер рассказал, что больше не живет с актрисой Яной Трояновой. Он назвал ее другом и корешем и заявил, что они живут раздельно с 1 сентября 2020 года. По его мнению, Троянова разлюбила его. В беседе с журналистом Сигарев вспомнил самый страшный момент в жизни.

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Яна Александровна Троянова

Яна Александровна Троянова актриса

Российская актриса театра и кино Яна Троянова потеряла сына в 2011 году. Он употреблял наркотики, не смог справиться с мощной зависимостью и свел светы с жизнью. Когда это случилось, Троянова была в гостях у подруг.

Как вспоминает Василий Сигарев, именно ему пришлось рассказать супруге о страшном. Режиссер помнит тот ужасный день. Он сидел дома, Яна уехала к подругам и оставила дома телефон.

"Я заорал матом, ведь мне же нужно будет сообщать Трояновой... Мы поехали туда с матерями. <...> Троянова увидела, что матери поднимаются. В последний момент я бросился, затащил ее в квартиру и повалил на пол. Она сразу поняла", – рассказал Василий Сигарев.

В тот момент режиссер боялся, что Яна Троянова, потеряв смысл жизни, тоже не захочет больше жить. Тогда он всячески старался поддерживать ее. Через некоторое время после трагедии вышел фильм Сигарева "Жить". Он перекликался с их жизненной ситуацией. Троянова посмотрела фильм еще в процессе монтажа. Потом она летала в Перу на ритуал очищения "Аяваска". Женщине стало легче.

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Автор: 5 февраля 2021, 13:28 Источник: "Ютуб" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
аяваска?люди берегитесь шарлатанов.это не очищение
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