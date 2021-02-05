"Заорал матом": Сигарев рассказал любимой женщине о смерти сына

Недавно стало известно, что режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова расстались. Творческая пара состояла в отношениях много лет, но не была расписана официально. Сигарев рассказал, как пережил вместе с Трояновой страшный момент в жизни.

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