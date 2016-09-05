Ольга – 1 сезон

О сериале

Сюжет

Мать двоих детей Ольга постоянно решает проблемы своих родственников, жертвует многим ради близких и часто забывает о себе. Этой женщине приходится не сладко: дочь рано заводит ребенка, не научившись толком жить самостоятельно и заботиться о себе, сын, который в 11 лет мнит себя взрослым мужчиной и пытается сбежать в Азербайджан к отцу, отец пьет и рушит свою же жизнь, а сестра живет за счет богатых женатиков.

Жизнь Ольги меняется, когда в нее влюбляется молодой водитель газели для ритуальных услуг. В сериале достаточно часто бывают моменты, которые заставляют задуматься о ценности семьи и часто прослеживается идея, что нужно беречь то, что имеешь.

Что говорят актеры о сериале "Ольга"

Вот рассказ исполнительницы главной роли о ее взгляде на сериал "Ольга". Она удивлена, что фильм с таким непростым сюжетом получился комедийным. "Я читала сценарий и продюсерам звонила: "Вы написали трагедию!" Для меня не было ничего карикатурного. Но когда ты это играешь, то видишь комедию. Это самое главное – над любой трудностью в жизни посмеяться".

Василий Кортуков, который сыграл отца Ольги, поделился следующим. "Актерский состав – супер, мы все объединились, загорелись одной идеей, я сразу запал на этого персонажа и понимал, что мне делать. И я думал, все, это идиллия. А теперь я готов повторить те же слова!". Также актер поделился, что он считает роль в данном проекте одной из своих лучших.

Малоизвестные факты о сериале "Ольга"

Часть съемок проходила в московском Чертаново.

Изначально роль Ани предназначалась Алине Алексеевой, знакомой зрителю по "Кухне".

Сюжет сериала перекликается с содержанием американской картины 90-х годов "Грэйс в огне".

Где смотрят онлайн сериал "Ольга"

Телесериал доступен к просмотру на большинстве Интернет-ресурсов, это: Filmix, Kino-teatr, rezka, ТНТ-онлайн и других.



Когда выйдет новый сезон

4 сезон проекта будет доступен зрителям в 2020 году.