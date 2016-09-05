Ольга – 1 сезон
- Жанр: Комедии, Семья
- Год: 2016
- Дата выхода: 5 сентября 2016
- Страна: Россия
- Режиссер: Антон Борматов
- Продюсер: Антон Зайцев , Логинов Артем, Кирилл Клепалок
- Количество серий: 20
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Good Story Media, ТНТ
- Актёры: Яна Александровна Троянова, Ксения Игоревна Суркова, Василий Кортуков, Сергей Романович, Мухамед Абу-Ризик, Алина Алексеева, Максим Александрович Костромыкин, Роза Вакильевна Хайруллина
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- Рейтинг Дни.ру: 6.7
- Рейтинг IMDb: 6.6
О сериале
Сюжет
Мать двоих детей Ольга постоянно решает проблемы своих родственников, жертвует многим ради близких и часто забывает о себе. Этой женщине приходится не сладко: дочь рано заводит ребенка, не научившись толком жить самостоятельно и заботиться о себе, сын, который в 11 лет мнит себя взрослым мужчиной и пытается сбежать в Азербайджан к отцу, отец пьет и рушит свою же жизнь, а сестра живет за счет богатых женатиков.
Жизнь Ольги меняется, когда в нее влюбляется молодой водитель газели для ритуальных услуг. В сериале достаточно часто бывают моменты, которые заставляют задуматься о ценности семьи и часто прослеживается идея, что нужно беречь то, что имеешь.
Что говорят актеры о сериале "Ольга"
Вот рассказ исполнительницы главной роли о ее взгляде на сериал "Ольга". Она удивлена, что фильм с таким непростым сюжетом получился комедийным. "Я читала сценарий и продюсерам звонила: "Вы написали трагедию!" Для меня не было ничего карикатурного. Но когда ты это играешь, то видишь комедию. Это самое главное – над любой трудностью в жизни посмеяться".
Василий Кортуков, который сыграл отца Ольги, поделился следующим. "Актерский состав – супер, мы все объединились, загорелись одной идеей, я сразу запал на этого персонажа и понимал, что мне делать. И я думал, все, это идиллия. А теперь я готов повторить те же слова!". Также актер поделился, что он считает роль в данном проекте одной из своих лучших.
Малоизвестные факты о сериале "Ольга"
- Часть съемок проходила в московском Чертаново.
- Изначально роль Ани предназначалась Алине Алексеевой, знакомой зрителю по "Кухне".
- Сюжет сериала перекликается с содержанием американской картины 90-х годов "Грэйс в огне".
Где смотрят онлайн сериал "Ольга"
Телесериал доступен к просмотру на большинстве Интернет-ресурсов, это: Filmix, Kino-teatr, rezka, ТНТ-онлайн и других.
Когда выйдет новый сезон
4 сезон проекта будет доступен зрителям в 2020 году.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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