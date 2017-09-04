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Ольга – 2 сезон

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О сериале

Сериал "Ольга" 2 сезон – это продолжении истории о семействе, начатой в первой части. Их все так же четверо и нередко к ним присоединяется сестра главной героини. Кинокартина была презентован в 2016-м году и заинтересовал зрителя большим количеством комичных и жизненных ситуаций. Здесь есть серьезные персонажи с благими намерениями – это Оля. Карикатурные личности – папа главной героини (любитель выпить). Обаятельная красавица – Аня и ее парень, желающий достичь успехов в бизнесе, – Андрей.

Сюжет комедийного телесериала "Ольга"

В основе картины лежит ситуация в семействе главной героини. Дочь не слушает мать и проводит все свое время на вечеринках. Сын находится на стадии созревания и периодически попадает в неприятные ситуации. Отец героини– типичный зависимый от алкоголя и пытается найти любую возможность, чтобы выпить.

Мало того, в ее жизни появляется еще и неожиданный ухажер, моложе ее на десять лет. Все события развиваются вокруг семейства, которому предстоит преодолеть немало трудностей, чтобы обрести семейный уют.

О чем повествует 2 сезон "Ольги"

История независимой женщины продолжается, она все так же занимается двумя детьми и пытается заботиться об отце, зависимом от алкоголя. Помимо этого, покоя не дает и сестра, которая каждую неделю начинает новые отношения и бежит к Ольге, чтобы поплакаться.

Оля вновь сталкивается с перечнем проблем. До рождения ребенка старшей дочери остается не так много времени. Ей приходится вовсю готовится к тому, чтобы становится настоящей бабушкой. Андрей (парень Ани) оказывается за решеткой, и ситуация без участия главной героини не разруливается.

Не ладно все и на личном фронте, ей делает предложения Григорий, но такие шаги от молодого ухажера и странные поступки его бабушки не дают ей принять быстрого решения. В итоге, неопределенность главной героини приводит к тому, что Гриша решается женится на другой, но в итоге отказывается от этой затеи.

Проблемы наблюдаются у всех персонажей, и чтобы все их решить, за дело придется взяться Оле. Во 2 сезоне сериала зрителей ожидает куча интересных, драматических и комедийных ситуаций, которые не оставят никого равнодушными.

Сюжетная линия прошлых сезонов

В 1 сезоне телесериала "Ольга" зрители ознакомились с главными персонажами, узнали о беременности Ани, ее невнятных отношениях с Андреем и пьянством отца главной героини. Сюжетная линия, в которой самостоятельная и независимая женщина пытается помочь всем членам семьи не обходится без провалов, предательств, курьезов и тому подобного.

Зритель может наблюдать за тем, как строятся отношения между Аней и Андреем. Юрген, а по совместительству папа, пытается завязать с алкоголем. Григорий влюбляется в главного персонажа истории и всячески оказывает ей знаки внимания.

Съемочная группа и актеры, принявшие участие в съемках телесериала "Ольга"

Известно, что съемки телекартины происходили в московской области. Сами актеры не раз отмечали, что удачно подобранный состав артистов и хорошие отношения между всеми участниками картины упростили задачу и обстановку на съемочной площадке.

Режиссер высказался по теме сериала и отметил, что для него история очень жизненная. Он говорит о том, что его детство было похоже на то, как в истории выглядит Тимофей.

Интересные факты

В процессе подготовки сценария, ознакомления с актерами и съемок накопилось много интересных моментов:

  • После того, как состоялась премьера двух первых серий, в прямом подключении было принято решение продлить кинокартину еще на один сезон;
  • Режиссер Игорь Воловишин – профессионал с именем, принял участие в съемках таких работ, как: “Оптимус Инферно” и “Бедуи”;
  • Парня Ани (дочери главного героя) играет Сергей Романович – молодой актер снялся в десятках работ. Самыми известными считаются такие: "Коробка", "Экипаж" и "Чернобыль: Зона отчуждения".

  Где смотреть сериал "Ольга" 2 сезон   

Телесериал доступен к просмотру на большинстве Интернет-ресурсов, это: Filmix, Kino-teatr, rezka, ТНТ-онлайн и других. Третья часть комедийной истории вышла еще в 2018 году, где продолжается история семейства. Над продолжением истории активно работает съемочная группа, съемки и премьера должна состояться уже в 2020 году.

Сериал "Ольга" 2 сезон – это интересный сериал для любителей черного юмора. Продолжение истории подготовило для зрителей много интересных поворотов сюжета и решений, которые будут даваться им с большим трудом.

В главных ролях

Яна Александровна Троянова
Яна Александровна Троянова Ольга Терентьева
Ксения Игоревна Суркова
Ксения Игоревна Суркова Аня
Максим Александрович Костромыкин
Максим Александрович Костромыкин Григорий
Роза Вакильевна Хайруллина
Роза Вакильевна Хайруллина Бабушка Гриши

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