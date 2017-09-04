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Ольга – 2 сезон

Ольга – 2 сезон

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О сериале

Сериал "Ольга" 2 сезон – это продолжении истории о семействе, начатой в первой части. Их все так же четверо и нередко к ним присоединяется сестра главной героини. Кинокартина была презентован в 2016-м году и заинтересовал зрителя большим количеством комичных и жизненных ситуаций. Здесь есть серьезные персонажи с благими намерениями – это Оля. Карикатурные личности – папа главной героини (любитель выпить). Обаятельная красавица – Аня и ее парень, желающий достичь успехов в бизнесе, – Андрей.

Сюжет комедийного телесериала "Ольга"

В основе картины лежит ситуация в семействе главной героини. Дочь не слушает мать и проводит все свое время на вечеринках. Сын находится на стадии созревания и периодически попадает в неприятные ситуации. Отец героини– типичный зависимый от алкоголя и пытается найти любую возможность, чтобы выпить.

Мало того, в ее жизни появляется еще и неожиданный ухажер, моложе ее на десять лет. Все события развиваются вокруг семейства, которому предстоит преодолеть немало трудностей, чтобы обрести семейный уют.

О чем повествует 2 сезон "Ольги"

История независимой женщины продолжается, она все так же занимается двумя детьми и пытается заботиться об отце, зависимом от алкоголя. Помимо этого, покоя не дает и сестра, которая каждую неделю начинает новые отношения и бежит к Ольге, чтобы поплакаться.

Оля вновь сталкивается с перечнем проблем. До рождения ребенка старшей дочери остается не так много времени. Ей приходится вовсю готовится к тому, чтобы становится настоящей бабушкой. Андрей (парень Ани) оказывается за решеткой, и ситуация без участия главной героини не разруливается.

Не ладно все и на личном фронте, ей делает предложения Григорий, но такие шаги от молодого ухажера и странные поступки его бабушки не дают ей принять быстрого решения. В итоге, неопределенность главной героини приводит к тому, что Гриша решается женится на другой, но в итоге отказывается от этой затеи.

Проблемы наблюдаются у всех персонажей, и чтобы все их решить, за дело придется взяться Оле. Во 2 сезоне сериала зрителей ожидает куча интересных, драматических и комедийных ситуаций, которые не оставят никого равнодушными.

Сюжетная линия прошлых сезонов

В 1 сезоне телесериала "Ольга" зрители ознакомились с главными персонажами, узнали о беременности Ани, ее невнятных отношениях с Андреем и пьянством отца главной героини. Сюжетная линия, в которой самостоятельная и независимая женщина пытается помочь всем членам семьи не обходится без провалов, предательств, курьезов и тому подобного.

Зритель может наблюдать за тем, как строятся отношения между Аней и Андреем. Юрген, а по совместительству папа, пытается завязать с алкоголем. Григорий влюбляется в главного персонажа истории и всячески оказывает ей знаки внимания.

Съемочная группа и актеры, принявшие участие в съемках телесериала "Ольга"

Известно, что съемки телекартины происходили в московской области. Сами актеры не раз отмечали, что удачно подобранный состав артистов и хорошие отношения между всеми участниками картины упростили задачу и обстановку на съемочной площадке.

Режиссер высказался по теме сериала и отметил, что для него история очень жизненная. Он говорит о том, что его детство было похоже на то, как в истории выглядит Тимофей.

Интересные факты

В процессе подготовки сценария, ознакомления с актерами и съемок накопилось много интересных моментов:

  • После того, как состоялась премьера двух первых серий, в прямом подключении было принято решение продлить кинокартину еще на один сезон;
  • Режиссер Игорь Воловишин – профессионал с именем, принял участие в съемках таких работ, как: “Оптимус Инферно” и “Бедуи”;
  • Парня Ани (дочери главного героя) играет Сергей Романович – молодой актер снялся в десятках работ. Самыми известными считаются такие: "Коробка", "Экипаж" и "Чернобыль: Зона отчуждения".

  Где смотреть сериал "Ольга" 2 сезон   

Телесериал доступен к просмотру на большинстве Интернет-ресурсов, это: Filmix, Kino-teatr, rezka, ТНТ-онлайн и других. Третья часть комедийной истории вышла еще в 2018 году, где продолжается история семейства. Над продолжением истории активно работает съемочная группа, съемки и премьера должна состояться уже в 2020 году.

Сериал "Ольга" 2 сезон – это интересный сериал для любителей черного юмора. Продолжение истории подготовило для зрителей много интересных поворотов сюжета и решений, которые будут даваться им с большим трудом.

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Местами ситуации сильно приукрашены, но в целом сюжет интересный. Хорошо со своей работой справился весь актерский состав. С нетерпением жду продолжения
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