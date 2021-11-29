"Едва не отправилась на тот свет": Троянова из сериала "Ольга" вышла на связь после исчезновения

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова вышла на связь с поклонниками. Актриса, которая с конца апреля не появлялась в соцсетях, вкратце рассказала о событиях, которые произошли с ней.
По словам Трояновой, за время отсутствия она успела в третий раз перенести коронавирусную инфекцию. Как отметила знаменитость, из-за ковида она "едва не отправилась на тот свет".
За полгода Яна смогла растолстеть и сбросить вес, побывать на отдыхе, посетить уроки английского языка, подстричься, выкрасить локоны в фиолетовый цвет и привиться. Кроме того, некоторое время звезда сериала "Ольга" страдала от флюса.
Отметим, в начале ноября поклонники звезды сериала "Ольга" забили тревогу. Фанатов испугало исчезновение актрисы. Троянова пропала с радаров после того, как призвала общественность выйти на мирный митинг.
Напомним, ранее стало известно, что Яна Троянова попала в стоп-лист – список тех, кого не снимают. В этот перечень попадают артисты, которые не боятся озвучивать гражданскую позицию, отличающуюся от позиции действующей власти.
Поклонники ждут продолжения сериала "Ольга". Создатели обещали фанатам ситкома новые серии, но пока слов своих не сдержали. Осенью 2020-го на экраны вышел четвертый сезон шоу, а после тишина. Под свежим постом Яны Трояновой пользователи Сети поинтересовались судьбой сериала. Другая звезда "Ольги" Ксения Суркова отметила, что будущее ленты туманно.