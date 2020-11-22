Реальный пацан в потертой юбке: в кого превратилась Троянова из сериала "Ольга"

Четвертый сезон ситкома "Ольга" стал депрессивным и унылым, хотя жанр сериала заявлен как комедия. "Многосерийная депрессия и грусть-тоска, которой и так сейчас хватает", – пишет автор статьи Анна Каревская на портале 7Дней. Почему же так получилось?
Звезда комедии Яна Троянова больше не спасает картину, хотя актриса может легко спасти любой сценарий. В этом же сезоне героиня превратилась в "реального пацана" в потертой юбке. Она обезличена, ничем не запоминается, да и сама как будто уже давно забыла, в каком проекте принимает участие.
Сценаристы четвертого сезона ситкома "Ольга" не скрывают, что не мудрили над ним. Они не прописывали специально отдельные персонажи. Прототипами героев стали обычные люди, которые в жизни окружают каждого рядового гражданина ежедневно.
Ольга, ее любящая авантюры сестра и нахальная дочь легко могут послужить примером для кого-то. Например, для матери-одиночки, которая с легкостью узнает себя в судьбе персонажей сериала. При этом возрастная аудитория картины совершенно не ограничена.
Автор статьи сравнивает два проекта канала ТНТ, которые оба предполагают комедийный жанр. Это Stan Up шоу и "Ольга". По каким-то причинам проекты совершенно разные. В первом зрителю действительно смешно, а во втором – грустно. При этом сериал "Ольга" кажется каким-то просроченным.
Популярные темы форума
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Вы счастливы?
Кастовые отношения
У мужа не стоит
Как вы думаете, будет ли третья мировая?
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Очень часто хочется близости