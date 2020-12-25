"Не только лучшая хабалка, но и любовница": народ в экстазе от нового образа Трояновой

Актриса популярного ситкома сыграла главную роль в музыкальном ролике певицы Монеточки. Яна Троянова предстает в образе любовницы обезличенного "папы".
Действие клипа разворачивается в московской гостинице "Космос". В бесконечных коридорах и многочисленных номерах отеля Монеточка преследует Троянову в алом платье и мужчину в черном костюме. Происходящее больше напоминает сон, нежели реальность.
"В танце кружится без конца/ Папина любовница/ Может, и с мамой подружится/ Папина любовница", – звучит припев композиции.
Ролик собрал сотни положительных отзывов. Народ восторгается актрисой Яной Трояновой. Образ, созданный звездой сериала "Ольга", привел зрителей в экстаз. Актриса отлично справилась с ролью роковой красотки и разлучницы.
"Троянова не только лучшая хабалка, но и любовница. Любимая актриса???? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Смотрю седьмой раз. С каждым разом работа раскрывается все многограннее. Настоящее, глубокое произведение больших мастеров! Кино года!!!!)", "Что, Яна Троянова?? Глазам не верю) как же круто Какая Яна Троянова красивая ????", "Троянова шикарна???????????? Лиза какой у вас актерский талант оказывается ????????????????????????", "Великолепная Яна Троянова! Спасибо! Девочки лучшие! И мальчики за кадром(в кадре) молодцы! Восторг от клипа!", "Троянова на эту роль хороша. Талантливая актриса, работает как голливудская звезда", – пишут комментаторы.
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