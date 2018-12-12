Тереза Мэри Мэй бывший премьер-министр Великобритании

Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в Истборне. Окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии, работала в Банке Англии и Ассоциации по оплате клиринговых услуг. В 1986-1994 годах была депутатом совета лондонского боро Мертон. Участвовала в парламентских выборах 1992-го в округе Норт-Уэст-Дарем и досрочных выборах 1994 года в округе Баркинг, однако успеха не имела.

В 1997-м впервые была избрана членом палаты общин британского парламента от новообразованного избирательного округа Мейденхед в Беркшире. В 1997-2002 годах занимала второстепенные должности в теневом правительстве консерваторов. В 2002-м стала первой женщиной-председателем Консервативной партии и решала, в отличие от лидера партии, технические вопросы обеспечения функционирования политической организации.

После выборов 2010 года была назначена министром внутренних дел, одновременно получив портфель министра по делам женщин и равноправия. В ходе кампании 2016-го перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза поддерживала премьер-министра Дэвида Кэмерона и была противником Брекзита.

В июле 2016 года Тереза Мэй стала лидером Консервативной партии и второй женщиной, после Маргарет Тэтчер, в истории Великобритании, занявшей пост премьер-министра. В 2012-м у политика диагностировали сахарный диабет первого типа - ей приходится ежедневно делать инъекции инсулина.

24 мая 2019 года Тереза Мэй официально объявила о том, что 7 июня она уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии. Согласно действующим в Великобритании правилам, она продолжила возглавлять политическую силу и правительство страны до тех пор, пока не был избран ее преемник. Новым премьер-министром и главой Консерваторов 24 июля стал Борис Джонсон.