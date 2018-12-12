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Тереза Мэри Мэй

бывший премьер-министр Великобритании
Тереза Мэри Мэй
  • Дата рождения: 1 октября 1956
  • Место рождения: Истборн, Великобритания
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Филипп Мэй

Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в Истборне. Окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии, работала в Банке Англии и Ассоциации по оплате клиринговых услуг. В 1986-1994 годах была депутатом совета лондонского боро Мертон. Участвовала в парламентских выборах 1992-го в округе Норт-Уэст-Дарем и досрочных выборах 1994 года в округе Баркинг, однако успеха не имела.

В 1997-м впервые была избрана членом палаты общин британского парламента от новообразованного избирательного округа Мейденхед в Беркшире. В 1997-2002 годах занимала второстепенные должности в теневом правительстве консерваторов. В 2002-м стала первой женщиной-председателем Консервативной партии и решала, в отличие от лидера партии, технические вопросы обеспечения функционирования политической организации.

После выборов 2010 года была назначена министром внутренних дел, одновременно получив портфель министра по делам женщин и равноправия. В ходе кампании 2016-го перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза поддерживала премьер-министра Дэвида Кэмерона и была противником Брекзита.

В июле 2016 года Тереза Мэй стала лидером Консервативной партии и второй женщиной, после Маргарет Тэтчер, в истории Великобритании, занявшей пост премьер-министра. В 2012-м у политика диагностировали сахарный диабет первого типа - ей приходится ежедневно делать инъекции инсулина.

24 мая 2019 года Тереза Мэй официально объявила о том, что 7 июня она уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии. Согласно действующим в Великобритании правилам, она продолжила возглавлять политическую силу и правительство страны до тех пор, пока не был избран ее преемник. Новым премьер-министром и главой Консерваторов 24 июля стал Борис Джонсон.

Появились данные об издевательствах Трампа над Мэй: Была готова либо заплакать, либо закричать

Появились данные об издевательствах Трампа над Мэй: Была готова либо заплакать, либо закричать
Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй несколько раз оказывалась на грани нервного срыва. Поводом стали оскорбительные замечания президента США Дональда Трампа. Несколько дней назад в западных СМИ появились сенсационные данные об отношениях двух политиков.

Теряющая власть Мэй набросилась на Путина

Теряющая власть Мэй набросилась на Путина
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью, в которой буквально набросилась на президента России Владимира Путина. Ее возмутило, что тот сказал про кризис либерализма. Как отметили некоторые эксперты, если бы первую часть выступления Терезы Мэй услышал человек, слабо разбирающийся в политической культуре Великобритании, то решил бы, что глава британского правительства на пороге своей отставки решила наконец признать допущенные ошибки.

Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья
Отставка Терезы Мэй стала следствием противоречивых тенденций в политической жизни страны и неспособности премьер-министра Великобритании справиться с этой проблемой. Однако некоторые уверены, что у произошедшего может быть и мистическая подоплека. Экспертам еще только предстоит выяснить, был ли у Терезы Мэй хотя бы шанс нормализовать ситуацию, в которой оказалась Великобритания, или же она оказалась жертвой сил, с которыми не в силах совладать ни один политик.

Слезы на глазах: у Терезы Мэй после отставки сдали нервы

Слезы на глазах: у Терезы Мэй после отставки сдали нервы
Во время выступления в Лондоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии и правительства страны. Под конец речи у политика не выдержали нервы и она едва сдержала слезы. Политические игры различных противоборствующих сил создали в Великобритании сложную ситуацию, справиться с которой премьер-министру Терезе Мэй так и не удалось.

"Хотела как лучше": Мэй официально объявила об уходе

"Хотела как лучше": Мэй официально объявила об уходе
Тереза Мэй официально объявила об отставке. Премьер-министр Великобритании выступила с заявлением возле дверей своей резиденции на Даунинг-стрит. По словам Мэй, она приложила все силы, чтобы сделать страну лучше – но не получилось. Тереза Мэй оставит пост лидера Консервативной партии Соединенного Королевства 7 июня.

Объявлено об отставке Терезы Мэй

Объявлено об отставке Терезы Мэй
Отставка Терезы Мэй ожидается со дня на день. Премьер-министр Великобритании полностью утратила контроль над ситуацией в стране. Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая.

Охрипшую Мэй опустили ниже плинтуса

Охрипшую Мэй опустили ниже плинтуса
Крупнейшее за последние 100 лет поражение потерпело в парламенте правительство Великобритании. Голосование по соглашению с Евросоюзом по брекзиту, подготовленное кабинетом Терезы Мэй, с треском провалилось. Дебаты и переговоры вокруг соглашения Лондона с ЕС длились два года.

Революция под носом у Елизаветы II: нелепую Мэй окунули в лужу

Революция под носом у Елизаветы II: нелепую Мэй окунули в лужу
После провальных для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй итогов голосования об условиях выхода страны из Европейского союза многие парламентарии задумались о выражении вотума недоверия главе правительства. Однако она уходить с поста не намерена. Ситуация в Лондоне накалилась и, кажется, приблизилась к революционной. Британские власти переживают не самые лучшие времена с тех пор, как на всеобщем голосовании большинство жителей поддержали решение о выходе страны из Европейского союза.

Мэй сбежала с важной встречи после публичного унижения

Мэй сбежала с важной встречи после публичного унижения
Тереза Мэй сбежала после решения по брекзиту на саммите Евросоюза. Брюссель отказался менять правила выхода Британии из ЕС, на чем настаивала премьер-министр. В итоговом заключении саммита по брекзиту говорится, что соглашение о выходе Великобритании уже подписано и Евросоюз не видит необходимости в повторных переговорах.

Над Терезой Мэй нависла страшная угроза

Над Терезой Мэй нависла страшная угроза
Под британским премьером зашаталось кресло. В парламенте сегодня пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй. Руководство партии консерваторов получило необходимое для начала процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем от парламентариев.

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