Охрипшую Мэй опустили ниже плинтуса

Крупнейшее за последние 100 лет поражение потерпело в парламенте правительство Великобритании. Голосование по соглашению с Евросоюзом по брекзиту, подготовленное кабинетом Терезы Мэй, с треском провалилось.

Дебаты и переговоры вокруг соглашения Лондона с ЕС длились два года. А в результате депутаты Соединенного Королевства подавляющим большинством голосов отвергли соглашение с Евросоюзом по брекзиту.

Тереза Мэй яростно умоляла законодателей поддержать ее. Британский премьер-министр даже охрипла, но не смогла убедить оппонентов. Судя по всему, Соединенному Королевству придется покинуть Евросоюз по-английски – не прощаясь.

"Завтра я подам заявку на дебаты, чтобы проверить, поддерживает ли палата выход из Европейского Союза без соглашения 29 марта. Правительство опубликует информацию о важнейших стратегиях, которые необходимо будет принять, если мы без сомнения уйдем", – заявила Тереза Мэй.

Голосование за столь нелюбимый Терезой Мэй жесткий вариант брекзита – или "брекзит без сделки" – пройдет в палате общин 13 марта. Если парламент его все же примет, то через 17 дней Великобритания просто перестанет быть членом ЕС. В случае отказа депутатов от жесткого сценария 14 марта они будут голосовать за продление сроков брекзита. По мнению Терезы Мэй, такой вариант не решает проблемы, передает CBC News.

Единства по сделке с ЕС нет не только в парламенте, но и внутри самого правительства Терезы Мэй. 21 февраля сразу четыре британских министра призвали главу правительства отложить дату брекзита – чтобы избежать жесткого варианта "развода". В случае отказа эта четверка и еще 20 членов правительства пообещали передать вопрос о брекзите на рассмотрение парламента - то есть устранив от его решения Терезу Мэй. В Брюсселе такой вариант назвали самым разумным, сообщает Пятый канал.