Отставка Терезы Мэй стала следствием противоречивых тенденций в политической жизни страны и неспособности премьер-министра Великобритании справиться с этой проблемой. Однако некоторые уверены, что у произошедшего может быть и мистическая подоплека.

Экспертам еще только предстоит выяснить, был ли у Терезы Мэй хотя бы шанс нормализовать ситуацию, в которой оказалась Великобритания, или же она оказалась жертвой сил, с которыми не в силах совладать ни один политик. Дело, по мнению аналитиков, кроется в двух противоречащих друг другу тенденциях.

Одна часть страны выступает за выход из Евросоюза. Этот вариант стал руководством к действию для Лондона после того, как его поддержали большинство избирателей во время референдума. Однако он же сулит значительные экономические и политические проблемы для британцев, из-за чего откровенно саботируется другой частью общества и политического истеблишмента.

Найти компромиссный путь у Терезы Мэй не удалось, что и обусловило ее отставку. Однако некоторые пользователи Сети, кто в шутку, а кто и вполне серьезно, считают, что политик могла стать жертвой страшного проклятья, берущего свое начало на востоке – в Сирии.

Похоже это на самом деле какое-то проклятие. pic.twitter.com/4PFAtzUl4s — Голос Мордора (@spacelordrock) 24 мая 2019 г.

Как успели обратить внимание многие, президент Сирии Башар Асад остается у власти несмотря на огромное сопротивление западных держав, гражданскую войну внутри страны и другие сложности, которые могли бы сломить кого угодно, только не его. При этом более опытные политики, работающие в относительно "тепличных" условиях, лишаются своих постов. Причем конец их политической карьеры оказывается весьма бесславным Их объединяет одно – все они выступали с заявлением "Асад должен уйти".

Так, со словами о необходимости отставки Башара Асада выступал 44-й президент США Барак Обама. Однако увидеть столь желанное для него развитие событий, сидя в президентском кресле, политику было не суждено. Вместо этого бывшему американскому лидеру приходится смотреть на то, как его наследие уничтожает пришедший ему на смену Дональд Трамп.

Примечательно, что словами "Асад должен уйти" злоупотребляла и соперница Дональда Трампа на президентских выборах, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. В итоге она не только лишилась этой должности, но и не смогла попасть в Белый дом.

После Хиллари Клинтон должность главы американского внешнеполитического ведомства занял Джон Керри. Он продолжил риторику своей предшественницы, но был вынужден покинуть пост, так и не увидев свержения Башара Асада.

Еще одной жертвой "проклятья Асада" стал президент Франции Франсуа Олланд. Он был уверен, что режим действующего законного президента Сирии не сможет продержаться долго. Однако жизнь распорядилась иначе – на фоне крайне низких рейтингов французский лидер не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах и смотрел, как за президентское кресло сражаются другие политики.

О необходимости ухода Башара Асада рассказывал и предшественник Терезы Мэй на должности премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон. Однако в отставку пришлось подать именно ему. Теперь эта участь настигла и саму Мэй.

Помимо этих знаковых фигур, незавидная участь постигла и многих других политиков, начиная от разного рода партийных функционеров Запада и заканчивая главами арабских государств. Так что отставка Терезы Мэй, уверены пользователи Сети, стал очередным последствием "проклятья Асада".