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Политика

Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Отставка Терезы Мэй стала следствием противоречивых тенденций в политической жизни страны и неспособности премьер-министра Великобритании справиться с этой проблемой. Однако некоторые уверены, что у произошедшего может быть и мистическая подоплека.
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Экспертам еще только предстоит выяснить, был ли у Терезы Мэй хотя бы шанс нормализовать ситуацию, в которой оказалась Великобритания, или же она оказалась жертвой сил, с которыми не в силах совладать ни один политик. Дело, по мнению аналитиков, кроется в двух противоречащих друг другу тенденциях.

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 Тереза Мэри Мэй

Тереза Мэри Мэй премьер-министр Великобритании

Одна часть страны выступает за выход из Евросоюза. Этот вариант стал руководством к действию для Лондона после того, как его поддержали большинство избирателей во время референдума. Однако он же сулит значительные экономические и политические проблемы для британцев, из-за чего откровенно саботируется другой частью общества и политического истеблишмента.

Найти компромиссный путь у Терезы Мэй не удалось, что и обусловило ее отставку. Однако некоторые пользователи Сети, кто в шутку, а кто и вполне серьезно, считают, что политик могла стать жертвой страшного проклятья, берущего свое начало на востоке – в Сирии.

Как успели обратить внимание многие, президент Сирии Башар Асад остается у власти несмотря на огромное сопротивление западных держав, гражданскую войну внутри страны и другие сложности, которые могли бы сломить кого угодно, только не его. При этом более опытные политики, работающие в относительно "тепличных" условиях, лишаются своих постов. Причем конец их политической карьеры оказывается весьма бесславным Их объединяет одно – все они выступали с заявлением "Асад должен уйти".

Барак Обама. Фото: www.globallookpress.com

Так, со словами о необходимости отставки Башара Асада выступал 44-й президент США Барак Обама. Однако увидеть столь желанное для него развитие событий, сидя в президентском кресле, политику было не суждено. Вместо этого бывшему американскому лидеру приходится смотреть на то, как его наследие уничтожает пришедший ему на смену Дональд Трамп.

Хиллари Клинтон. Фото: www.globallookpress.com

Примечательно, что словами "Асад должен уйти" злоупотребляла и соперница Дональда Трампа на президентских выборах, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. В итоге она не только лишилась этой должности, но и не смогла попасть в Белый дом.

Джон Керри. Фото: www.globallookpress.com

После Хиллари Клинтон должность главы американского внешнеполитического ведомства занял Джон Керри. Он продолжил риторику своей предшественницы, но был вынужден покинуть пост, так и не увидев свержения Башара Асада.

Франсуа Олланд. Фото: www.globallookpress.com

Еще одной жертвой "проклятья Асада" стал президент Франции Франсуа Олланд. Он был уверен, что режим действующего законного президента Сирии не сможет продержаться долго. Однако жизнь распорядилась иначе – на фоне крайне низких рейтингов французский лидер не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах и смотрел, как за президентское кресло сражаются другие политики.

Дэвид Кемерон. Фото: www.globallookpress.com

О необходимости ухода Башара Асада рассказывал и предшественник Терезы Мэй на должности премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон. Однако в отставку пришлось подать именно ему. Теперь эта участь настигла и саму Мэй.

Помимо этих знаковых фигур, незавидная участь постигла и многих других политиков, начиная от разного рода партийных функционеров Запада и заканчивая главами арабских государств. Так что отставка Терезы Мэй, уверены пользователи Сети, стал очередным последствием "проклятья Асада".

Автор: Геннадий Куприянов24 мая 2019, 21:59

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
оч хорошо,скотобаза свое получила.
1

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