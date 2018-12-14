Мэй сбежала с важной встречи после публичного унижения

Тереза Мэй сбежала после решения по брекзиту на саммите Евросоюза. Брюссель отказался менять правила выхода Британии из ЕС, на чем настаивала премьер-министр.

В итоговом заключении саммита по брекзиту говорится, что соглашение о выходе Великобритании уже подписано и Евросоюз не видит необходимости в повторных переговорах. После того как документ был зачитан, Мэй попросила дополнительных гарантий ратификации соглашения, на это ей был дан совет не указывать остальным европейцам, что им делать.

"У нас, конечно, есть свои принципы, и я не вижу, что еще можно изменить в этом документе. Конечно, можно говорить о дополнительных гарантиях, но все 27 стран-членов выражают единую позицию", – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает сайт "ТВ Центр", после этого расстроенная такой позицией Тереза Мэй покинула заседание досрочно, не сказав ни слова журналистам.

К слову, обидевшая британского премьера Меркель сейчас переживает не самые лучшие дни своей жизни. Недавно стало известно, что соратники по ХДС решили подложить свинью канцлеру. Руководство партии планирует отправить ее в отставку с высокого поста досрочно.

Напомним, что срок полномочий Меркель истекает в 2021 году, сама она заявила, что не собирается уходить раньше этой даты. Но бывшие однопартийцы думают иначе, они разработали план, по которому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлера Крамп-Карренбауэр.

Понервничать пришлось и Терезе Мэй. Два дня назад в британском парламенте прошло голосование по вотуму недоверия премьеру. Причиной стал отказ провести, как это было запланировано, голосование по брекзиту. На этот раз Мэй повезло – она пока останется на посту.