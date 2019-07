Теряющая власть Мэй набросилась на Путина

Как отметили некоторые эксперты, если бы первую часть выступления Терезы Мэй услышал человек, слабо разбирающийся в политической культуре Великобритании, то он решил бы, что глава британского правительства на пороге своей отставки решила наконец признать допущенные ошибки. Она заговорила именно о том, что фактически стоило ей поста – о попытках спихнуть ответственность на внешнего врага и об отказе от международного сотрудничества.

"Популистские движения избрали политику разобщения, избирая врагов, чтобы обвинить их во всех наших проблемах, и найти простые ответы. Делая это, они продвигают поляризационную политику, которая воспринимает мир как "мы" и "они", тюрьму "победителей" и "проигравших". В этой системе компромиссы и сотрудничество через международные институты считаются признаком слабости, а не силы", – подчеркнула Тереза Мэй.

Примечательно, что именно в таком русле строилась внешнеполитическая риторика Лондона в отношении Москвы. Все предложения о сотрудничестве или хотя бы переговорах для достижения компромисса британской стороной игнорировались. Россия заранее объявлялась виноватой едва ли ни во всех проблемах страны.

