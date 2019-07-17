Теряющая власть Мэй набросилась на Путина

Как отметили некоторые эксперты, если бы первую часть выступления Терезы Мэй услышал человек, слабо разбирающийся в политической культуре Великобритании, то он решил бы, что глава британского правительства на пороге своей отставки решила наконец признать допущенные ошибки. Она заговорила именно о том, что фактически стоило ей поста – о попытках спихнуть ответственность на внешнего врага и об отказе от международного сотрудничества.
"Популистские движения избрали политику разобщения, избирая врагов, чтобы обвинить их во всех наших проблемах, и найти простые ответы. Делая это, они продвигают поляризационную политику, которая воспринимает мир как "мы" и "они", тюрьму "победителей" и "проигравших". В этой системе компромиссы и сотрудничество через международные институты считаются признаком слабости, а не силы", – подчеркнула Тереза Мэй.
Примечательно, что именно в таком русле строилась внешнеполитическая риторика Лондона в отношении Москвы. Все предложения о сотрудничестве или хотя бы переговорах для достижения компромисса британской стороной игнорировались. Россия заранее объявлялась виноватой едва ли ни во всех проблемах страны.
WATCH LIVE: PM @Theresa_May makes a speech on the state of politics https://t.co/QWCYXGzAPN— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 17 июля 2019 г.
В связи с этим немудрено, что кому-то могло показаться, что Тереза Мэй говорит о самой себе. Однако довольно быстро выяснилось, что ситуацию она сумела вывернуть буквально наизнанку, а все вышесказанное стало обвинением в адрес президента России Владимира Путина. На него глава британского правительства набросилась за слова с критикой либеральной идеи, которую российский лидер озвучил на саммите G20 в Японии.
"Уровень жизни в либеральных демократиях, таких как Великобритания, Франция и Германия, не идут в сравнение с уровнем жизни в Российской Федерации. И факт, что он считает нужным озвучить то, что он сказал, говорит об угрозе нашим ценностям, которые мы должны защищать", – заявила Тереза Мэй, тем самым воспроизведя собственные же обвинения в делении мира на "победителей" и "проигравших" и в поисках внешнего врага для объяснения всех проблем.
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